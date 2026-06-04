Álvaro Uribe confirmó que Corte Suprema ratificó condena contra su hermano Santiago por el caso de los ‘Doce apóstoles’

Santiago Uribe tendrá que responder por los delitos de homicio agravado y concierto para delinquir agravado - crédito Europa Press

El expresidente Álvaro Uribe informó el 4 de junio de 2026 que la Corte Suprema dejó en firme, pese a presentarse recurso de casación, la condena contra su hermano Santiago Uribe Vélez, por el caso de los ‘Doce Apóstoles’: una determinación trascendental en relación con uno de los casos más sonoros del conflicto armado en Colombia, que involucra al ex jefe de Estado y su familia con vínculos con paramilitares.

El exmandatario, a través de sus redes sociales, señaló cómo recibió la noticia sobre el desenlace de un proceso judicial que continuaba en curso, tras la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. “El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia”, expresó Uribe Vélez en su perfil en X.

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Con este mensaje en su perfil de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó la condena proferida contra su hermano Santiago - crédito @alvarouribevel/X

En consecuencia, la Sala Penal del alto tribunal ratificó una pena de 28 años y 3 meses de prisión, al confirmar la sentencia por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado y al desestimar los recursos de la defensa tras una revisión por doble conformidad. En su decisión, la corte sostuvo que se probó un rol de mando de Santiago Uribe Vélez dentro del grupo paramilitar, y que la hacienda La Carolina fue utilizada para coordinar acciones de “limpieza social”.

A su vez, el fallo también mantuvo la atribución de responsabilidad en el homicidio de Camilo Barrientos, conductor asesinado en 1994, al concluir que Santiago Uribe Vélez facilitó su ejecución. La sentencia, en consecuencia, dejó en firme lo resuelto en segunda instancia y calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad; lo que significa un duro golpe jurídico para el exmandatario, pese a que no cursan procesos en su contra por este expediente en particular.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó la suerte jurídica de su hermano, Santiago, condenado por vínculos con el paramilitarismo en Colombia - crédito Colprensa - montaje Infobae

Santiago Uribe: de haber sido absuelto en primera instancia, a recibir dura condena por los ‘Doce Apóstoles’

Es válido precisar que el 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia determinó revocar la absolución que se había dictado en primera instancia, el 13 de noviembre de 2024, por el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño: que había alegado el principio de “duda razonable” en favor del hermano del expresidente, al argumentar que las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientemente contundentes.

En consecuencia, el tribunal ordenó la mencionada pena, además de imponer una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta decisión modificó de manera sustancial el fallo inicial y estableció consecuencias penales y económicas para el acusado, que si bien elevó el caso con la radicación del recurso extraordinario de casación, recibió la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia.

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Lo anterior, en contraste con el proceso del expresidente, que al ser señalado de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso en el que pretendía relacionarse con estas estructuras paramilitares, fue declarado inocente en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá; aunque con esta nueva decisión se aguardará por novedades en las denuncias sobre sus supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Santiago Uribe Vélez fue encontrado culpable de haber liderado una estructura paramilitar en Yarumal y el homicidio de un conductor - crédito Juan Pablo Gómez/Colprensa

De acuerdo con registros en los folios de este caso, el grupo denominado ‘Los Doce Apóstoles’ operó en el norte de Antioquia, especialmente en el municipio de Yarumal entre 1992 y 1995. Se trató de una estructura de autodefensas dedicada a la llamada “limpieza social”, que fue responsable de asesinatos contra personas señaladas como delincuentes o colaboradoras de la guerrilla, con la complicidad de algunos integrantes de la fuerza pública en el departamento.

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En este caso, Santiago Uribe Vélez fue condenado como coautor del asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus de servicio público conocido en la región como ‘escalera’, que cubría la ruta entre los municipios de Campamento y Yarumal, en el norte de Antioquia. A su vez, el ganadero de la región fue identificado como el principal articulador, coordinador y financiador de esta organización criminal, utilizando su finca La Carolina como base de operaciones.

En efecto, la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, confirmada por la Corte Suprema, atribuyó al hermano de Álvaro Uribe el liderazgo de la organización y señaló que recibió información sobre las presuntas actividades de la víctima. Además, coordinó con otros integrantes del grupo la ejecución del asesinato: en el que dos sicarios interceptaron al conductor mientras cumplía con su recorrido habitual y le dispararon en repetidas ocasiones.

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