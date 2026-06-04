Colombia

Fútbol en medio de las elecciones, experto le restó importancia a la fiebre mundialista para la segunda vuelta electoral

El 21 de junio los colombianos elegirán a un nuevo presidente, en esa misma jornada habrá cuatro partidos de la Copa del Mundo

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Selección Colombia - Elecciones - Copa del Mundo
Alrededor de 100.000 colombianos viajarán a Norteamérica para la Copa del Mundo - crédito Visuales IA

Debido a que ninguno de los candidatos logró tener más del 50% de los votos registrados en los comicios del 31 de mayo, se llevará a cabo una segunda jornada en la que se definirá al nuevo mandatario del país entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Ha generado dudas el impacto que podría tener la Copa del Mundo en las elecciones, puesto que se tiene previsto que cerca de 100.000 colombianos viajarán a Norteamérica para disfrutar del torneo de naciones.

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Además, el día de las elecciones habrá cuatro compromisos de la cita orbital, lo que podría quitarle, de cierta forma, importancia a la elección del nuevo presidente de la República. Los partidos que se jugarán el 21 de junio son: España vs. Arabia Saudí, Uruguay vs. Cabo Verde, Bélgica vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Egipto.

Habrá cuatro partidosdel mundial el día de la segunda vuelta electoral de Colombia - crédito Reuters
Habrá cuatro partidosdel mundial el día de la segunda vuelta electoral de Colombia - crédito Reuters

Experto afirmó que el Mundial no afectará los comicios en Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político Jaime Wilches indicó que, en su concepto, la fiebre mundialista no afectará los comicios del 21 de junio en Colombia.

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Para Wilches, que no haya un partido entre dos potencias del deporte hará que las elecciones sean el tema principal para toda la sociedad en el país.

No va a tener ninguna repercusión en el Mundial porque los partidos del 21 de junio son extremadamente aburridos. No hay nada en la agenda que pueda poner en peligro la contienda electoral. Ese día no juega Colombia y dado que está esa situación, pues no va a haber grandes afectaciones”.

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Colombia debutará cuatro días antes de los comicios del 21 de junio - crédito Lina Gasca/Colprensa

El analista mencionó que el número de colombianos que viajarán a Norteamérica no impactará los comicios, principalmente porque el margen de diferencia entre los candidatos es ampliamente superior a la cifra de 100.000 connacionales que estarán en la Copa del Mundo.

“De los colombianos que salen para ir al Mundial, frente a un potencial electoral de 23 millones, no va a haber una gran afectación. No son muchos los colombianos que pueden ir de viaje al Mundial. No se va a generar una gran afectación. La distancia entre los dos candidatos en estos momentos es de 700.000 votos, entonces, si estuviéramos hablando de un margen de 15.000 o 20.000 votos, estaríamos diciendo que hay una afectación y una influencia que podría marcar este asunto, pero no es un tema determinante y al final lo que vamos a presenciar es que va a aumentar la participación electoral el 21 de junio”.

La Tricolor no distraerá a los electores

La selección Colombia recibió el pabellón nacional previo a viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo - crédito Gustavo Petro
El presidente despidió a la selección en un evento privado y sin público - crédito Presidencia

Para Wilches, la clave para afirmar que el Mundial no tendrá incidencia en las elecciones es que la selección no jugará en los días previos a los comicios.

Cabe recordar que el primer partido de Colombia en la Copa del Mundo será ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral. Los siguientes partidos se registrarán el 23 y 27 de junio, ante República Democrática del Congo y Portugal, respectivamente.

A esto se suma que, hasta el momento, los 26 convocados para el torneo de naciones no han expresado su apoyo a ninguna de las campañas, lo que hace que la Tricolor esté bastante alejada del contexto político del país.

De hecho, la tendencia se mantuvo el 4 de junio durante la despedida de la selección Colombia, encabezada por el presidente Gustavo Petro, en la que se optó por un evento discreto en comparación con la entrega de los símbolos patrios antes de disputar los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, ocasiones en las que el presidente de turno fue protagonista del reconocimiento en espacios con fanáticos.

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