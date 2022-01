Tino Asprilla recuerda el detalle que Calisto Tanzi, protagonista del mayor fraude en Europa, tuvo cuando murió su madre

Calisto Tanzi y el Tino Asprilla, con uno de los trofeos obtenidos por el Parma. Foto: Instagram @eltinoasprilla

El 1 de enero falleció Calisto Tanzi, fundador de Parmalat, señalado en 2003 de la mayor bancarrota fraudulenta de Europa hasta ese entonces, y el futbolista colombiano Faustino Asprilla le dedicó un conmovedor mensaje, incluso compartió algunas fotos con él en su cuenta en Instagram.

“Hoy me levanté con una tristeza profunda, se nos acaba de ir Calisto Tanzi, fue el dueño del Parma, el señor que hizo grande a una ciudad pequeña porque sin él no hubiera existido el Parma. Que hizo posible el sueño que yo fuera a jugar a Italia, que siempre me trató no como un futbolista si no como a su hijo, me brindó su apoyo su cariño y su amor, no solo a mi sino a todos los jugadores que pasaron por Parma”, se lee en la publicación.

Tanzi, hospitalizado desde diciembre de 2020 por una infección pulmonar, como dirigente del Parma fue el encargado de fichar al Tino en 1992, luego de cuatro temporadas en las que el delantero brilló con Atlético Nacional, hecho que generó alegría en la hinchada. Pero fue más famoso aún por falsificar la cuentas de Parmalat durante años, tanto como para crear un agujero de 14.000 millones de euros.

Por delitos relacionados con ese fraude, que afectó a cerca de 100.000 inversionistas en el mundo, así como a los 36.000 trabajadores de 30 países, Tanzi cumplía una pena de 17 años de prisión domiciliaria cuando falleció. Sin embargo, más allá de de lo controvertido que llegó a ser, el Tino Asprilla lo recordó como un padre cuando él arribó al Viejo Continente, incluso destacó que le aguantó algunas pataletas que en su momento la prensa deportiva cuestionó.

“Era una persona muy noble y leal, daba alegría verlo. Todo lo que nos prometía en Parma siempre lo cumplía. Se aguantó todas (mis) pataletas”, agregó quien es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano.

Tanzi murió consecuencia de una infección pulmonar, que nada tendría que ver con el covid-19. Foto: Instagram @eltinoasprilla

Pero sus recuerdos sobre el empresario, no se quedaron ahí, Faustino no dudó en contar el que quizá fue el detalle de más valor que Calisto Tanzi tuvo con él, cuando sufrió la pérdida de su mamá:

“Nunca voy a olvidar el día que mi madre murió, en medio de mi desespero fuiste la persona que te levantaste a las 10:00 pm y fuiste a mi casa a consolarme y no solamente eso, tuviste la nobleza de prestarme tu avión para que yo viniera al entierro de mi mamá. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón”.

“Gracias, presidente, te quiero mucho”, fue el final del mensaje que el tulueño dedicó a quién, en sus palabras, lo acogió de la mejor manera en Italia.

En las seis temporadas que Faustino Asprilla jugó en el Parma, anotó 43 goles y brindó 26 asistencias. Con el club italiano se consagró campeón de la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa, ambos en 1993, y de la Europa League 1995.

Luego de militar en el Parma, el Tino jugó en tres campañas en el Newcastle. Uno de los momentos memorables que dejó fue la ocasión en que le anotó tres goles al Barcelona por Champions League, el 7 de septiembre de 1997 en el St James’ Park. De hecho, es el único cafetero en lograr un hat trick en dicho torneo.

