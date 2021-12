El Pibe Valderrama hace un balance de Colombia y cuestiona a algunos equipos de la Conmebol: “Tienen miedo de jugar”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, uno de los jugadores de más renombre en el fútbol colombiano. Foto: Colprensa

Carlos Valderrama, voz autorizada cuando de fútbol se trata, no en vano es uno de los jugadores de más renombre en la historia del balompié nacional, realizó un diagnóstico de la selección Colombia este año.

El Pibe afirmó que el combinado tricolor tiene con qué avanzar a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, pero, para ello, hace falta consolidar un equipo titular, más rebeldía de algunos jugadores en el campo de juego y disputar cada partido sin miedo a perder, entre otras; así lo manifestó en el podcast del periodista deportivo Antonio Casale. A continuación, algunas de sus opiniones.

VENCER EL TEMOR

Salvo Brasil y Argentina, los demás equipos de la Conmebol han salido con miedo a perder en las clasificatorias, según el Pibe, de ahí que todos tengan un nivel futbolístico similar y la poca diferencia entre quienes ocupan la cuarta y la novena plaza en la tabla. ¿Cómo romper con ello? Saliendo a proponer en los compromisos restantes.

“Tienen miedo de jugar. Brasil siempre juega a lo mismo, no perder la pelota. Argentina ha hecho lo mismo, armó el equipo y hace lo mismo. Los otros equipos juegan a lo mismo porque les da miedo perder”, comentó el icónico ‘10′.

CONSOLIDAR UN EQUIPO TITULAR

Uno de los problemas que Reinaldo Rueda ha tenido dirigiendo al equipo cafetero son las lesiones de hombres determinantes, una de los motivos por los que este año no logró consolidar un equipo titular, factor clave par obtener ciertos resultados, de acuerdo con Valderrama.

“El problema es que no encontramos el equipo. Si me preguntas cuál es el equipo titular de la selección Colombia, te puedo dar tres que juegan siempre: David Ospina, Cuadrado y Barrios; de resto entran y salen. De once a tres es complicado para el técnico (...) Lo más difícil para un técnico es conformar el equipo titular. Cuando tiene el equipo titular las cosas son más fáciles y se dan”.

EL DESESPERO DE ANOTAR GOL

El Mono analizó que la falta de gol de Colombia se debe no solo a la falta de generación de juego en ataque, sino a la ansiedad de definir, ¿y cómo no? Duván Zapata, por ejemplo, lleva 17 enfrentamientos sin anotar con la selección. Esto, a su juicio, también deriva de la falta de un equipo consolidado.

“Para marcar goles, hay que tener la pelota; para marcar goles, hay que buscar la ocasión. Hay que tener tranquilidad y veo que la selección se desespera en los momentos definitivos. En defensa no tenemos problemas, tenemos la estadística que marcarle un gol a Colombia es difícil, pero no generamos fútbol. Para marcar gol se necesita generar fútbol, pero ese viene también porque no tenemos el equipo titular”.

SALIRSE DEL MOLDE DEL DT

A jugadores como Lucho Díaz, que deslumbró en el Porto y en la selección, aunque en los últimos juegos no se le vio tan cómodo en el césped, se les reprocha la falta de ingenio, de salir de su posición para sorprender al rival. Respecto a este tema, El Pibe fue tajante:

“El técnico hace un trabajo durante la semana, que lo respetamos, pero en el partido debemos tomar decisiones para encontrar la manera que el equipo gane o juegue mejor, porque el técnico ya hizo su trabajo. El técnico quiere parar bien tácticamente al equipo, organizar al equipo, pero para inventar, para crear es decisión del jugador en la cancha”.

