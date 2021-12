Migración Colombia ha inadmitido a 260 visitantes que no han iniciado su esquema de vacunación

Control de migración en el Aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, Colombia. Leonardo Muñoz - EFE

Este miércoles 29 de diciembre, Migración Colombia informó que a cerca de 260 ciudadanos extranjeros no se les ha permitido el ingreso al territorio nacional debido a que no cumplieron con la más reciente medida impuesta por el Gobierno nacional que exige el carné de vacunación contra el covid-19 o en caso de no tenerlo, presentar una prueba PCR negativa con 72 horas de antelación al viaje.

Así lo aseguró el jefe de la autoridad migratoria colombiana, Juan Francisco Espinoza, quien además informó que en los últimos 15 días han arribado al país más de 326 mil viajeros al país y la cifra de inadmitidos equivaldría a menos del 0.08% del total de viajeros que han llegado a Colombia.

“Tratándose del requerimiento de vacunación contra la covid-19, la norma del Ministerio de Salud prevé que quien no traiga el carné de vacunación es objeto de inadmisión, lo que quiere decir que no puede ingresar al territorio nacional”, señaló el funcionario en rueda de prensa.

Asimismo, el director general de Migración Colombia agregó que exigir el requisito de vacunación en el territorio nacional requiere de un trabajo adicional por parte de los agentes migratorios en los diferentes puertos de arribo al país y por eso se está realizando un esfuerzo complementario con el concesionario, las aerolíneas, las autoridades en salud, así como la Aeronáutica Civil.

Y agregó: “Eso quiere decir que cumplimos la meta que nos habíamos trazado. En nuestra segunda menta de enrolamiento ya tenemos 957 mil enrolamientos biométricos cumplimos la cifra y seguimos creciendo”.

Espinoza destacó que desde la entidad que preside, se ha puesto en marcha un plan para apoyar a los viajeros nacionales y extranjeros, donde Migración Colombia reforzó su actividad aumentando en un 33 % las personas que conforman su equipo de trabajo en los aeropuertos, trabajando en sinergia con las aerolíneas.

Las medidas que deben cumplir los viajeros que desean entrar a Colombia

A partir del pasado 14 de diciembre entraron en vigencia las disposiciones expuestas en la Resolución 2065 del 6 de diciembre de 2021, que fue aprobada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte.

Los siguientes puntos cobijan a las personas mayores de 18 años que vayan a ingresar al país por vía aérea.

1. Al momento de ingresar al país, debe presentar su carné de vacunación covid-19 físico o digital con el esquema completado, al menos 14 días antes de iniciar el vuelo. Esto aplica tanto para colombianos, diplomáticos y sus familias y extranjeros residentes en Colombia, como para extranjeros no residentes en el país.

2. En caso de no tener un carné de vacunación covid-19 físico o digital con esquema completo en menos de 14 días previos al vuelo, se debe presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas. Lo anterior involucra a colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos, así como extranjeros no residentes.

3. Si cuenta con un carné de vacunación covid-19 físico o digital con solo una dosis, debe presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo. Ello será necesario para los colombianos, extranjeros residentes, diplomáticos y extranjeros no residentes.

4. Los colombianos o extranjeros vacunados y que residan en el país, deben presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo en cuestión.

5. Los extranjeros que no estén vacunados y que no residan en Colombia, no podrán ingresar al país.

