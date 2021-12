“Todos quieren conmigo”: Rodolfo Hernández a quienes lo acusan a la vez de ser uribista y petrista

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

El candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, sigue dando de qué hablar en redes sociales donde su campaña ha tomado mucha relevancia en los últimos días, luego de que una encuesta nacional lo ubicara en la segunda posición de intención de voto detrás del líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

Precisamente desde el petrismo y desde el Pacto Histórico hubo críticas contra Hernández por varios episodios de su pasado político que ha estado lleno de polémicas.

Situación que lo llevó a trinar este 28 de diciembre que unos lo llaman petrista y otros uribista pero él no está con ningún bando, ya que han publicado fotos de él junto Álvaro Uribe y aseguran será su candidato si llega a pasar la segunda vuelta.

“Unos me llaman petrista, otros uribista, que soy de izquierda, que soy de derecha, ya no saben qué más decir. Ahí les dejo estas fotos para que sigan publicando. En realidad todos quieren conmigo, yo solo quiero con el pueblo colombiano”, trinó el santandereano.

Una situación que también llamó la atención de la senadora Angélica Lozano que está en la puja dentro de la Coalición Centro Esperanza. “¡Estás muy famoso Rodolfo Hernández! Hasta hace poco te invitaban a almuerzos, alianzas y elogiaban: ‘Ud y yo somos invencibles’ te insistían… Ahora enfilaron bodegas contra ti. Un abrazo”, sostuvo.

En un reciente artículo del diario El País de España, resaltan la popularidad que ha tenido el candidato en estas últimas semanas. Rescatan allí una frase que dijo el mismo Gustavo Petro: “Viene ascendiendo una figura como Rodolfo Hernández, el discurso es el de la anticorrupción, que es lo que nosotros hemos luchado, él no. Pero ahora aparece como candidato anticorrupción, nos estamos dejando quitar las banderas por un equipo comunicacional que se ha vuelto más eficaz que el nuestro”.

Ese diario consultó al analista político Álvaro Forero Tascón quien lo tildó como un “llanero solitario” y lo compara con Trump. “Es un proyecto político populista del corte de Donald Trump”, dijo el especialista.

Y agrega para el País de España, que Hernández “hábilmente no se quiere dejar ubicar en ningún lado porque la clave está en ser ese llanero solitario sin deudas con nadie”.

En diálogo con la W Radio, el precandidato lanzó acusaciones contra la estrategia de comunicaciones de su contrincante a la Casa de Nariño en 2022 y, actual senador de la República, Gustavo Petro.

Según aseguró a la emisora el precandidato Hernández, Petro supuestamente “maneja bodegas de redes sociales”, es decir, una serie de cuentas donde personas se encargan de desvirtuar y atacar a otros precandidatos a la presidencia de la República.

“El doctor Petro tiene todo su derecho de decir lo que quiera; nosotros seguimos trabajando. Me han dicho, no me consta, que tiene una cosa que se llama bodegas. ¿Qué es bodegas? Como 400 o 500 chinos desvirtuando todo lo que dicen los adversarios, entre esos yo, para volverlo negativo y positivo a favor de él. Se equivoca con esa estrategia”, señaló el exalcalde de Bucaramanga a la W Radio.

Aunque el Hernández aseguró ante los micrófonos de la emisora que no “le consta” y que tampoco tiene pruebas de las supuestas bodegas de redes sociales que tendría Petro, afirmó que el senador las estaría usando para su beneficio personal.

En otras cosas, el exalcalde de Bucaramanga elogió en su diálogo con la W Radio su propia campaña electoral, asegurando que está tendrá la más “mínima inversión” en el mundo.

