Novia de Jarlan Barrera lo defendió de las críticas por supuesto abandono a su hijo: “Eres un gran hombre, no dudo eso”

Foto: Instagram @melissa_cuadrado_

En medio del mercado de transferencias y con la oportunidad de fichar por un equipos del fútbol e internacional, Jarlan Barrera ha sido protagonista de un sonado escándalo luego de que Ana María Hernández, su antigua pareja, lo acusara de abandonar a su hijo y no responder por él.

“Estoy en mi edificio. Es 22 de diciembre, estoy con mi hijo y acabo de llegar, pero me dicen que no puedo entrar porque Jarlan Barrera me prohibió la entrada a mi casa. Pasó una carta notariada y que no puedo (ingresar) ¿A tu propio hijo lo dejas en la calle? Definitivamente no es posible esto (...) No sé por qué hace eso... o no, sí lo sé, porque no le dejo ver el niño, porque no me quiere responder por él. Hace más de seis meses creí haber llegado a un acuerdo con él, pero valió, porque es Jarlan. Y si él quiere, pues no le pasa un centavo a su hijo”, comentó en días pasados la mujer, con quien todavía está legalmente casado el jugador de Atlético Nacional.

Desde entonces, las críticas y cuestionamientos en contra del samario de 26 años no han cesado. Motivo por el cual Melissa Cuadrado, su nueva novia, salió a defenderlo a través de una publicación que hizo en sus redes sociales con motivo del Día de Navidad.

En la descripción de la fotografía en la que ambos aparecen dándose un beso junto a un árbol, la joven resalta que conoce de primera mano lo que Jarlan Barrera da por su familia y amigos.

“Amo esa forma de ser tan atento, tan especial, estás ahí sorprendiéndome con cada uno de tus detalles sin importar qué día sea, estás ahí haciéndome sentir en el cielo. Pero lo que más amo de ti es todo lo que eres como persona, darla toda siempre por tu familia y amigos, disfrutas ver a las personas que amas felices, aseveró.

De igual manera, Melissa Cuadrado aprovechó para reiterarle a su novio que estará a su lado sin importar los comentarios externos, pues advierte que en su posición de pareja es fundamental apoyarle en todo momento.

“Eres un gran hombre, no dudo eso. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Jamás cambies esa humildad qué tienes en tu corazón. Nunca olvides que aquí estoy para apoyarte y disfrutar contigo cada uno de tus logros y estar ahí en tus fracasos mostrándote que puedes con todo. Dios bendiga el talento qué cultivo en ti. Te amo amor de mi vida”, concluyó.

Cabe mencionar que luego de la polémica que desató Ana María Hernández con sus videos en redes sociales, se pudo conocer la millonada que ella le pide al futbolista como cuota de manutención por el menor.

Según el documento filtrado por la cuenta de Instagram ‘Ojo vallenato’, Barrera debe desembolsar 15 millones de pesos cada mes en sumas quincenales de 7,5 millones.

Vivienda: $ 2.000.000

Educación: $ 1.500.000

Salud: $ 500.000

Vestuario: $ 2.000.000

Recreación: $ 2.000.000

Alimentación: $ 3.000.000

Servicios públicos: $ 1.500.000

Imprevistos: $ 2.500.000

Esta polémica se da luego que el futbolista de Atlético Nacional fuera vinculado con negociaciones por parte de dos clubes en el exterior.

Según informó hace algunos días el periodista, Felipe Sierra, el conjunto ‘Verdolaga’ recibió “ofertas oficiales” de un equipo importante de Arabia Saudita y otro de la Liga Mexicana. Aunque todavía no se dieron a conocer los nombres, lo cierto es que las negociaciones comenzaron y el ‘Verde Paisa’ no dejará salir a su volante de armado si las cifras no se acercan a los 3 millones de dólares.

Lo único claro entonces, es que Jarlan Barrera tiene contrato con Nacional hasta el 30 de junio de 2022, por lo que, en caso de no negociar con otro equipo o extender su vínculo con la institución, podría irse gratis en el mercado de verano del próximo año. Por ello, las próximas semanas serán claves para definir la situación del jugador con el club antioqueño.