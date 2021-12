La dramática historia del exintegrante de ‘Yo me llamo’ que fue hijo biológico del cantante Oscar Agudelo

Uno de los casos más sonados sobre paternidades conocidas en ‘Yo me llamo’ tuvo que ver con Manuel José Álvarez, el imitador de José José que ganó las ediciones de 2012 y 2015 y que afirmó ser hijo legítimo del ya desaparecido artista mexicano; sin embargo, aquella historia tomó un giro de 180 grados y ahora es el colombiano quien debe responder por la paternidad ya confirmada -y que el negó hasta último momento- de un menor que nació fruto de una relación pasajera con una mujer en medio de una de sus presentaciones.

Ahora, en la reciente edición del concurso de imitadores, otro caso similar se dio a conocer y fue el de Moisés Ocampo, concursante que en la primera audición afirmó ser el doble exacto de Oscar Agudelo; sin embargo, y a pesar de avizorar tintes de voz similares a las del tolimense, no avanzó mucho en el programa, pero eso no impidió que su historia se conociera por muchas personas que presenciaron el momento en que él, tras finalizar su interpretación, dijo ser hijo biológico del cantante original.

Fue el mismo Ocampo quien decidió, en diálogo con La Red, contar la historia de cómo su madre llegó a cruzarse con el bolerista y el momento en que se percató del grado de consanguinidad que tenía con él.

Todo inició en un bar propiedad de Agudelo y una invitación que le hicieron a su madre y padre de crianza a escuchar al dueto Ocampo y Oquendo, cuyos integrantes eran amigos del aclamado cantante. Fue en aquella ocasión donde la madre de Moisés y Oscar se conocieron.

A sus 12 años, Moisés se enteró que era hijo de Agudelo, y desde hace aproximadamente 13 le nació una curiosidad por verificar la autenticidad de aquellas palabras dichas por su mamá. “Me nació una gran inquietud de saber qué pasaría si yo buscara al señor Oscar Agudelo”, dijo Ocampo, y en medio de esa búsqueda pudo confirmar el grado de consanguinidad con el intérprete.

Además, otro episodio que marcó su vida fue cuando estuvo detenido por haber transportado drogas.

“En ese entonces llegaron unos amigos acá al barrio, con carros y chicas bonitas. Me hicieron una propuesta de transportar droga y lo hice de idiota (…) porque a mí no me faltaba nada”, contó Moisés, afirmando que, saliendo de la ciudad de Florencia fue abordado por agentes de la Policía que, luego de requisar el vehículo, hallaron los narcóticos.

Estuvo tres años preso en la capital del Caquetá y fue allí donde se dio cuenta que era muy difícil, para su padre, reconocer a un hijo de 53 años de edad; empero, así lo hizo y finalmente, el cantante de éxitos como ‘La cama vacía’ y ‘Todo es amor’ aceptó ser el padre de Ocampo.

Finalmente, de él quedó su gusto por la música, talento que Moisés supo explotar en gran medida durante su paso por ‘Yo me llamo’ y espera seguir por ese camino, siguiendo el legado de su padre y seguir extendiendo la obra que ha dejado en sus más de 50 años de carrera musical.

