“Estamos listos para la más hermosa campaña”: Daniel Quintero sobre su revocatoria

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia avaló 133.000 firmas de las 91.000 requeridas para iniciar el proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En el resumen del informe técnico sobre el procedimiento de verificación de firmas, la entidad detalló que de las 383.685 firmas recolectadas, 133.242 fueron validadas, por lo que el proceso de revocatoria será una realidad.

Ante la noticia, este 25 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, el alcalde se mostró confiado de salir victorioso de la votación que se tendrá que lleva a cabo en la capital antioqueña.

“Las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán. Estamos listos para la más hermosa campaña de refrendación ciudadana”, sostuvo Quintero.

Las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán. Estamos listos para la más hermosa campaña de refrendación ciudadana. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 25, 2021

Antes de que la Registraduría avalara las firmas necesarias para su revocatoria, el alcalde se burló porque según él, existió un proceso sistemático de falsificación de firmas, improcedencias y más del 60 % de los ciudadanos reales ni siquiera eran de Medellín.

Por su parte, los ciudadanos a cargo de revocar al alcalde celebraron que las firmas hayan pasado el umbral necesario para convocar a una votación en la que los medellinenses deberán decidir si respaldan al alcalde para que se quede en el cargo, o quieren que deje el cargo.

“Esto es histórico, es un hecho único en la historia de esta ciudad. Quintero se va, se va por malo, por perverso, por bandido. Tenemos las firmas, quedamos en manos del gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, para que fije las fechas de votaciones. Gracias a todos los ciudadanos que aportaron su firma”, señaló Andrés Rodríguez, presidente del grupo ciudadano ‘Medellín Cuenta Conmigo’, que lidera el proceso de revocatoria.

A su vez, el movimiento indicó que la Registraduría tiene dos meses para notificar a la Gobernación de Antioquia con el propósito de fijar la fecha en la que se realizará la votación en la que los ciudadanos de la capital antioqueña decidirán si el alcalde se queda o se retira de su puesto.

Al menos 314.000 ciudadanos de Medellín deberán asistir a las urnas y la mayoría deben decidir revocar al mandatario que ha deslegitimado el proceso de recolección de firmas que ha sido calificado como “histórico y único en la historia de la ciudad” por parte del presidente del grupo ciudadano que lidera el proceso de revocatoria.

Por qué quieren revocar a Daniel Quintero

El partido Centro Democrático respalda al movimiento que quiere sacar al alcalde Quintero de la alcaldía. La senadora Paloma Valencia le dijo a Infobae Colombia hace unos meses que uno de los argumentos del grupo político para apoyar el proceso es que Quintero fue laxo con el vandalismo en el paro. “(...) yo creo que ha dado señales de no tener la capacidad de dirigir una ciudad tan importante como Medellín”, dijo Valencia.

En diálogo con La FM, Andrés Rodríguez, presidente del movimiento, expuso que tienen demasiadas motivaciones para querer la salida de Daniel Quintero, como sus decisiones sobre EPM, los funcionarios ‘amigos’ que ha puesto al frente de las instituciones y la basura que está invadiendo a Medellín.

“Se ve que renuncian personas de cargos directivos altos y ese señor pone en esos cargos a familiares o amigos de él, eso solo crea una inestabilidad dentro de las mismas instituciones”, afirmó en ese medio.

Dijo que por ejemplo consideran que creó la Secretaría de la No Violencia, para a su juicio “poner a un secretario que es su amigo y fundó el partido del tomate. Pone un secretario que de no violento no tiene nada, uno en sus redes sociales solo ve cómo increpa a otras personas que tienen otras ideologías políticas”.

