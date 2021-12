La respuesta de Marcela Reyes a quienes le dijeron “vieja”

Foto tomada de Instagram @MarcelaReyes

Marcela Reyes es una de las DJ más famosas del país, entre otras cosas, porque se le reconoce como pionera del género conocido como ‘guaracha’ y también por la gran cantidad de seguidores que acumula en redes sociales y que la volvieron en toda una celebridad de estas plataformas digitales.

En ese sentido, son varias las dinámicas que usa la antioqueña para interactuar con su comunidad de fanáticos, como la ‘caja de preguntas’ que abrió en horas recientes a través de Instagram, en la cual recibió desde dudas hasta halagos e insultos. Por ejemplo, hubo internautas que la llamaron “vieja” y ella, sin pelos en la lengua, no dudó en responderles.

“Yo voy a cumplir 32 años y siento que una mujer de 50 hoy en día es joven porque ya hay ejercicio, cirugías, la actitud también te hace sentir y ver mucho mejor; aunque realmente lo que me preocupa no es eso, lo que me pone muy triste y a pensar es qué lástima en la sociedad que tenemos, en la que al tiempo están buscando por dónde tirarle sal a la herida”, comentó en la primera de sus historias.

Además, Marcela Reyes sacó a relucir sus logros personales para concluir su respuesta, pues dice que son estas metas cumplidas las que la hacen sentirse como una mujer realizada en su totalidad a una edad que muy pocas lo consiguen.

“Soy una mujer que me siento realizada a mis 32 años, ya soy mamá de un bebé de tres años, tengo mis negocios, no dependo de nadie, me doy el placer de estar con el hombre que amo, por gusto y por placer, no porque me toque (…) Yo me siento súper feliz y honrada de tener 32 años y de lograr todo lo que he logrado hasta el día de hoy, he dicho y no me voy a dañar mi energía”, agregó.

Las reacciones de quienes siguen a la también empresaria no tardaron en surgir y la gran mayoría la aplaudió, pues aparte de lo que ella mencionó, se recordó que la mujer no suele protagonizar escándalos como otros de sus colegas y normalmente se muestra como una madre muy organizada.

Vea aquí lo dicho por Marcela Reyes:

Es clave recordar que la productora musical, aunque poco le gusta protagonizar controversia, suele ‘levantar escama’ por sus directas opiniones personales. De hecho, hace pocos días fue tema de discusión luego de enviarle un contundente mensaje a una celebridad que, según ella, aparente ser muy amable cuando están frente a frente, pero al dar la espalda pide que no la ubiquen en eventos cerca a ella.

“Me fastidian sobremanera las personas lambonas, hipócritas, dobles, falsas, no entiendo y no puedo con eso. Imagínense que por ahí hay un personaje que cuando me ha visto es súper lambona, me habla hasta por Instagram y me sorprende porque en días pasados escuché un audio donde esta persona se refería muy despectivamente al género de la guaracha diciendo que por favor no la juntaran con guaracheros y que era demasiado fuerte que la juntaran con Marcela Reyes porque ella trabajaba mucho en su carrera”, mencionó la artista a través de sus redes sociales.

No obstante, la paisa no se quedó callada y mencionó que se trataba de una persona que le había quitado el esposo a otra mujer, que tiene hoy en día un hijo pequeño y recalcó, además que, ha tenido escándalos con el narcotráfico, tras lo cual se avivaron los rumores porque no dio nombres exactos.