Autoridades de Cartagena prohíbieron desembarcar a los pasajeros de un crucero en el que se detectaron al menos siete casos de covid-19

El Seven Seas Mariner llegó con 450 pasajeros y 461 tripulantes. Esta noticia se da tan solo días después de la confirmación de la llegada de la variante Ómicron al país

Ciudadanos que se movilizan en el crucero Even Seas Mariner fueron obligados a permanecer en esa embarcación luego de que el capitán del navío informara que seis tripulantes y un pasajero dieran positivo en la prueba de coronavirus. Las siete personas, contó el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), hacen parte del recorrido de la ruta que comprende a Miami, Key West, Cartagena y Panamá. La embarcación llegó al país a las 6:30 a.m. de este miércoles 22 de diciembre. El barco estará en el país durante unas seis horas.

“El manifiesto incluye la relación de los contactos estrechos. Todos se encuentran aislados. La embarcación llegará a las 6:30 de la mañana de este miércoles 22 de diciembre al distrito de Cartagena”, manifestó Johana Bueno, directora del departamento de salud. La funcionaria explicó que se tomaron todas las medidas necesarias para controlar la situación. “Se hizo la identificación de los contactos estrechos y se dieron unas instrucciones específicas que comprenden la cuarentena en el barco y el aislamiento de los casos positivos y de sus contactos”, añadió.

Las personas permanecerán en el barco y serán monitoreadas por un equipo profesional del departamento administrativo distrital de salud. “Se verificará el cumplimiento de los protocolos por parte de la línea de cruceros Agencia Altamar; además, se considerará la situación para que no genere un riesgo para la ciudad. De ser necesario, se autorizará la bajada de quien requiera asistencia médica intrahospitalaria”, se lee en un informe entregado por esa entidad a la opinión pública.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA pic.twitter.com/OuzFnngW51 — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) December 22, 2021

De acuerdo con lo reportado, el DADIS tendrá la tarea de evaluar si los pasajeros pueden bajarse o no del barco, dependiendo del estado de salud de cada uno de ellos. El departamento de salud, además, realizó un cerco epidemiológico, para frenar las posibilidades de contagio en la ciudad. Es importante recordar que esta semana se confirmó que a Colombia ya había llegado la variante Ómicron. El Instituto Nacional de Salud reportó los contagios en la noche del pasado 20 de diciembre.

“Esta situación concuerda con lo que veníamos anunciando desde hace varias semanas respecto a la inminente llegada de la variante a Colombia, la cual ya se encuentra circulando en más de 80 países y hasta el momento no se ha identificado ninguna circulación comunitaria en nuestro país”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. De acuerdo con lo que destacó el jefe de esa cartera, los casos eran provenientes de Estados Unidos y España.

En entrevista con La FM, el alcalde de Cartagena, William Dau, hizo énfasis en aclarar que todos los ocupantes del barco tienen que hacerse una prueba, “quien no se haga la prueba no puede bajarse”. El Seven Seas Mariner llegó con 450 pasajeros y 461 tripulantes. “En Cartagena hay un enlace constante entre PRASS territorial, Laboratorio Departamental de salud Pública, Laboratorio UNIMOL y Migración Colombia para detectar posibles casos”, agregó Johana Bueno.

De acuerdo con lo que explicó Carlos Enrique Trillos, médico epidemiólogo y docente de la Universidad del Rosario, para el diario El Colombiano, sobre Ómicron, “entre más alta sea la cobertura en vacunación, menor será el impacto y el daño por la variante (...) Si hay relajamiento de las medidas podríamos ver una nueva ola, y según se comporte, se podrían requerir nuevamente medidas restrictivas, lo cual esperamos no sea necesario en Colombia”.

Según cifras oficiales, en la actualidad, en el país, más de 27 millones de personas recibieron el esquema de vacunación completo contra el covid-19 y más de 2.5 millones la dosis de refuerzo. El Instituto Nacional de Salud destacó que alrededor dos tercios de la población colombiana ya había tenido contacto con una infección natural de coronavirus, lo que ha generado un nivel de inmunidad mayor.





