“Si me preguntan, prefiero La Vuelta que el Tour de Francia”: Egan Bernal habla de sus metas en 2022

Egan Bernal, recorriendo los Campos Elíseos en la última etapa del Tour de Francia 2019. REUTERS/Gonzalo

La renovación de Geraint Thomas hasta 2023 con el Team Ineos Grenadiers deja entrever que junto con Egan Bernal será el capo de filas para el Tour de Francia, competencia en la que Tadej Pogacar se mostró imbatible los dos últimos años. Al parecer, estar en la ronda gola fue una de las condiciones del pedalista británico para continuar en el equipo.

Lejos de competir con su compañero de escuadra, Egan manifestó que está más interesado en participar en La Vuelta a España que en el Tour, en el que llegó vestido con el maillot amarillo a los Campos Elíseos en 2019. De ganar la ronda española en 2022 se convertiría en el octavo hombre en ganar las tres grandes vueltas del ciclismo mundial; el último que entró a este selecto grupo fue el británico Chris Froome.

En conversación con el programa Ciclismo entre grandes, de Win Sports, el Joven Maravilla de Zipaquirá sostuvo:

“Si me preguntan qué prefiero ganar, si otro Tour o La Vuelta, prefiero la Vuelta. Ahí pasaría a la historia, quedaría con la triple corona”.

Pese a su interés de competir en La Vuelta, Bernal dejó claro el respeto hacia las decisiones que tomen las directivas de su equipo y expresó que ya es hora de regresar al Tour de Francia, la carrera de más renombre en el ciclismo. Lo que le inquieta: la contrarreloj de la última jornada.

“Toca hablar con el equipo, hay que hacer lo que dice el equipo y tener respeto. Creo que es hora de volver al Tour: prácticamente son dos años sin ir, porque en el 2020 me retiré. Quiero volver a ir y prepararlo de la mejor forma. La última etapa es una crono y eso lo pone a pensar a uno”, explicó.

El esloveno Tadej Pogacar (d) celebra su victoria por delante de su compatriota Primoz Roglic (i), en la meta de Ermualde, al término de la tercera etapa de la Itzulia Basque Country, en una imagen de archivo. EFE/David Aguilar

En la entrevista, Egan también se refirió a la posibilidad de vencer a los que parecen ser indestronables de las tres grandes, Primoz Roglic y Tadej Pogacar, al menos de La Vuelta y el Tour, porque este año el cafetero se quedó con el Giro. Para él, la cuestión es creerse el cuento:

“Son muy fuertes, están haciendo cosas muy importantes, pero también creo que nadie es invencible: uno puede tener un mal día y ya está. El mismo Roglic no ha podido ganar un Tour. Pueden pasar muchas cosas, quedar cortado en un abanico: ya le pasó a Pogacar en su primer Tour que ganó. No solo es de físico, es de estrategia, saberse ubicar y estar pendiente. Se les puede ganar o por lo menos creérselo”.

En sus declaraciones, el pedalista de 24 años además reconoció por qué no llegó en su mejor condición física a la Vuelta a España, consecuencia de la incompleta preparación para ella producto del covid-19. Pese a ello, dejó claro que fue una de las competencias de la que más aprendió.

“Yo ni quería hacer la Vuelta a España. Cuando pasó el Giro descansé unos siete días, pensaba que tal vez ir al Tour no estaría mal, iría sin mucha responsabilidad. Me hice la prueba covid para ir a Colombia, que no la necesitaba. A la mañana siguiente me llaman: pensé de todo, menos que fuera a tener covid. Ahí duré otros 10 días parado. Vuelvo a Colombia y los primeros días fueron terribles: no movía la bicicleta. Además, se la pasó lloviendo. Yo me sentía destrozado. Intenté llegar bien, pero los números no mienten”, narró.

SEGUIR LEYENDO: