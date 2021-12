Se recupera atleta caleño atropellado por conductor borracho mientras se preparaba para la Maratón de Miami

Atropellado por conductor borracho atleta caleño que se preparaba para la Maratón de Miami

Jhonathan Quesada Valencia se entrenaba por la recta Cali – Palmira para la que sería su octava participación en la maratón de Miami en el 2022. Sin embargo, la irresponsabilidad de un conductor borracho lo privó de la oportunidad de participar en este evento deportivo luego de que lo arrollara.

El hecho sucedió en la mañana del lunes 19, Quesada trotaba e iba escoltado por su sobrino Camilo en su carro. Sin embargo, un conductor borracho los sorprendió colisionando el automóvil, el cual se volcó, e impactando a Jhonathan.

Según comentó su esposa a diferentes medios de comunicación, la concejal de Cali Maria Isabel Moreno, el accidente le provocó algunas fracturas en las costillas, un golpe en la cabeza y la peor parte se la llevo el pulmón izquierdo

“Cuando Camilo me llamó me nublé. No sabía qué hacer. No sabía mucho ni tampoco sabía de Jonathan. 2 minutos después, efectivamente, comencé a llamar a todo el mundo (…). Luego me coloqué lo que encontré, abordé un taxi, llegué al lugar y la escena era mucho peor de lo que imaginé y de lo que pensé. El carro de Jonathan volcado y evidentemente en pérdida total, el otro carro con llantas estalladas y parte delantera destrozada. ¡Locura total”, relato la esposa del deportista.

Para Maria Isabel se trata de un milagro. Sin embargo, en sus redes sociales se quejo pues aunque la prueba de alcoholemia arrojo un resultado positivo de dos grado y se le instauró una demanda por tentativa de homicidio, un juez decidió dejarlo en libertad bajo el argumento de no representar un peligro para la sociedad.

Las autoridades viales del departamento pero hicieron un llamado a la responsabilidad ante los cerca de 50 siniestros viales ocurridos durante el mes, que dejan 12 muertos y 63 lesionados. “Vamos a crear unos dispositivos para hacer controles en las vías y campañas pedagógicas en esta época navideña”, aseveró Diego Méndez, secretario de Movilidad del departamento.

