James Rodríguez: cuándo volverá a las canchas, su favorito en la Liga BetPlay y el porqué de su cabello azul

James Rodríguez contó que se retocará su tinte para el 24 de diciembre.

James Rodríguez, que no ha tenido minutos de juego con Al-Rayyan desde el pasado 30 de octubre, dio a conocer que esta semana volverá a las canchas. Lo hizo durante una transmisión en vivo en Twitch, donde no se conecta con tanta regularidad como cuando militó en el Everton.

Los seguidores del goleador de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 le preguntaron ¿cuándo volverán a verlo en el equipo al que arribó en septiembre?, a lo que él respondió:

“El 24 de diciembre tengo partido, a las 6:30 a. m., ya de Liga porque se venían jugando de Copa, esperemos que pueda jugar ahí”.

El compromiso al que hizo referencia el ‘10′ es el programado contra Qatar SC, por la liga catarí, suspendida desde el pasado 3 de noviembre. Desde ese entonces Al Rayyan ha estado jugando, solo que por Copa, torneo en el que ni el colombiano ni otros refuerzos estelares del equipo como el francés Steven N’Zonzi alcanzaron a ser inscritos.

Resta esperar si James está bien a nivel físico, pues en su último partido liguero terminó lesionado de una costilla y con molestias musculares. De hecho, a la doble jornada de eliminatorias de la selección Colombia en noviembre acudió sin estar al 100 %, según el propio Reinaldo Rueda.

EL FAVORITO DE JAMES EN LA FINAL DE LA LIGA BETPLAY

En Twitch, James también dio a conocer cuál es su favorito para ganar la Liga BetPlay 2021 II, título que se definirá en dos partidos, uno este 19 de diciembre, en el Estadio Palmaseca, y el otro el 22 de diciembre, en el Estadio Manuel Murillo Toro. Para él, los favoritos a conseguir el título son los vigentes campeones del fútbol colombiano, los dirigidos por Hernán Torres.

“El Tolima creo que ya es un grande. Es un grande del fútbol colombiano, han visto en los últimos años. Ha jugado finales y los equipos grandes juegan finales”, comentó.

Los seguidores del talentoso zurdo aprovecharon para indagar acerca de su tinte en el cabello, a lo que él contestó: “Los que me siguen saben que me puse el pelo rubio hace como cuatro años, me quería poner el pelo de otro color y el que me lo hizo me dijo ‘¿por qué no te lo pones azul?’, aunque ya se está cayendo, creo que me haré un retoque en cuatro días para coger el 24 con el pelito azul”.

JAMES LLEVARÍA A SU FAMILÍA A VIVIR EN CATAR

Aunque en algún momento se especuló que James saldría pronto del fútbol catarí, sobre todo porque en las últimas semanas poco se ha sabido de él, lo cierto es que llevará a seis miembros de su familia a vivir en Catar. Así lo reveló el programa radial Blog Deportivo, después de una conversación con el periodista catarí Mohamed Elgazar.

“Cuando él venga, va a traer a su familia, son seis personas las que vienen con él. James tuvo descanso de la Copa, los jugadores que no van a jugar la copa están descansando. Pero todo va bien, no hay nada raro, no hay nada de rumores de que James vaya a salir de Catar”, comentó el periodista el 15 de diciembre.

En la Qatar Stars League, torneo que reanudará el día de Navidad, Al Rayyan en octavo con 9 puntos de 27 puntos, 16 unidades menos que las del líder, Al-Sadd. Quizá sea el momento de que el conjunto dirigido por Laurent Blanc despegue.

