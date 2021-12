Alex Quin, el artista urbano que busca cambiar la cara del Pacífico colombiano

Alex Quintero, cortesía

Por estos días, en el Pacífico colombiano se está llevando a cabo el Festival Petronio Álvarez, un encuentro de varios días en el que se exalta la música y la cultura de las comunidades afrocolombianas de esta extensa zona del país. Mientras esto sucede, Alex Quin, un joven artista urbano que fusiona los ritmos del Pacífico con este género sigue luchando por, en algún momento, presentarse allí.

El año pasado, Alex Quintero, como se llama realmente, fue galardonado como el artista revelación de la música del Pacífico colombiano en los ‘Premios Núcleo Urbano’, y este año está nominado en los mismos en la categoría ‘Artista Nueva Estrella Urbana’.

Este joven, oriundo de El Charco, Nariño, ha explorado varios géneros musicales como el R&B, la Salsa, Hip Hop y otros gracias a su versatilidad vocal y musical, pero ha querido seguir el camino que le inspiran grandes artistas como Herencia de Timbiquí y ChocQuibTown, al hacer eco de sus regiones, representándolas como algo más que pobreza y violencia.

En diálogo con Infobae Colombia, Alex Quin habló sobre su más reciente lanzamiento ‘Akilele’, una canción de cara al festival más importante de música del Pacífico y el significado que tiene para él representar un departamento del que pocas personas conocen sobre la población afro que allí habita.

“La gente cuando le hablan del Nariño lo relaciona con la montaña, pero nunca dimensionan o no se imaginan que Nariño tiene su Costa Pacífica en la que estamos nosotros. Yo siempre represento mi pueblo con orgullo y llevo la obligación de mostrar lo mejor de la gente negra del Pacífico”, desataca Alex Quin.

Quintero es abogado de profesión, una exigencia que le hicieron en su casa, en caso de que la música no funcionara. “A mí siempre me ha gustado la música, cuando yo salí del colegio yo no quería estudiar, quería dedicarme a la música como mi papá, pero él me dijo que tenía que estudiar algo”, señala el artista.

Aunque, equivocadamente, él quería estudiar algo que fuera fácil, se fue por las leyes y perteneció al grupo musical de la universidad, lo que le permitió tener media beca y sacar sus estudios profesionales adelante. “Aprendí mucho en la universidad sobre cosas que me han servido mucho en la vida, como para las cosas que adquiero, tanto para los contratos que hoy en día hago gracias a la música”.

Este 2021 le trajo a Quintero gran reconocimiento, pues en sus redes sociales ha conseguido mucha visibilidad gracias a los ‘covers’ de otros artistas que realiza con su propio estilo y con videos producidos en su pueblo natal El Charco, Nariño. Fue de esta manera como el joven llegó a hacerse viral en Cuba, al interpretar la canción ‘Cómo te pago’, de Lenier.

“Eso fue increíble, era normal que me llegaran mensajes de otros lugares de Colombia, pero cuando me empezaron a llegar mensajes desde Cuba y el mismo artista compartió el video”, describió Quintero, quien este año también lanzó su sencillo “Soy Yo” el cual cuenta con la colaboración del artista puertorriqueño Jon Z.

“Por años nos han visto como una zona violenta, yo no puedo tapar el sol con un dedo, porque es real, pero yo trato de mostrar lo que realmente es bueno y tapar ese lado con mi música y mis sonidos, para que más gente conozca mi territorio ... Nosotros los artistas del pacífico, conservando nuestra identidad, creemos nuestro movimiento y que el mundo nos conozca”.

Gracias a sus mismos videos el joven consiguió el respaldo de la compañía distribuidora basada en Brooklyn, New York, United Masters fundada y dirigida por el ejecutivo musical y publicitario norteamericano Steve Stoute, con la cual ahora lanza ‘Akilele’, una canción urbana en la que la marimba y los sonidos del Pacífico se destacan, así como las calles de su municipio en el video oficial.

“Esta es una canción que la hicimos pensando en tocar en el Petronio Álvarez, sueño estar ahí más que cualquier otra cosa. Es una canción local, porque tiene el sabor del Pacífico. La palabra no tiene significado, es una expresión de alegría y gozadera”, destacó el joven.

