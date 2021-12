“Cada día me enamoro más”, Daniela Legarda celebra su primer año de noviazgo con Matt Paris

Daniela Legarda y Matt Paris. Foto: Instagram @danielalegarda

Por esta temporada de diciembre, Daniela Legarda (influencer) no solo celebra Navidad y Año Nuevo, sino que también tiene otro festejo muy importante para realizar y que incluye a su pareja, Matt Paris (cantante urbano): Cumplieron un año de novios.

De este modo, aproximadamente el jueves 16 de diciembre la influencer publicó ocho fotografías y dos videos que encierran lo vivido, sentimentalmente hablando, con el reguetonero a lo largo y ancho de estos 12 meses transcurridos. A su vez, la también cantante le escribió un manojo de palabras cariñosas a su novio: “Un año contigo y cada día me enamoro más. Gracias por ser mi compañero de vida y gracias por hacer nuestro aniversario tan especial. Te amo”.

En vista de lo publicado por su pareja, Paris redactó a modo de comentario: “Mi amor, eres mi alma gemela y solo te mereces lo mejor, agradecido de vivir tantas cosas hermosas a tu alrededor”.

Post en Instagram de Daniela Legarda. Foto: @danielalegarda

¿Cómo empezó la relación sentimental entre Daniela Legarda y Matt Paris?:

A principios de marzo pasado Legarda realizó un video, en conjunto con el intérprete de ‘Esta noche’, y lo publicó en su canal de YouTube con el título ‘Boyfriend tag’. Fue así como narraron algunos aspectos de su historia sentimental desde la curiosidad de sus seguidores, quienes le plantearon algunos interrogantes – vía redes sociales - al respecto a Daniela Legarda y ella simplemente seleccionó los que quiso.

De este modo, su primera cita fue uno de los temas en los que había interés y, en medio de una pandemia por el Covid – 19, su primera cita se desarrolló en la casa de Daniela puesto que, estaba en aislamiento tras haber salido positiva por aquel tiempo en su respectiva prueba de Covid. Aun así, Matt Paris la visitó llevándole sushi.

“La cosa es que nosotros nos conocimos un jueves y solo nos pudimos ver por un ratico y tuve que irme a una prueba de Covid… Él me había dicho el día que nos conocimos: - Te quiero invitar a cenar mañana – y yo dije: - ok -, pero ese día me levanté y salí positiva en mi Covid. Entonces nunca me pudo sacar a comer… pero no le importó que tuviera Covid porque él ya lo había tenido (”Tenia anticuerpos”, agregó Matt Paris en este punto) entonces vino a mi casa y me trajo sushi, esa fue como nuestra primera cita y después hice cuarentena sola... Él salió negativo gracias a Dios”.

Desde entonces, Daniela Legarda y Matt Paris han logrado consolidarse como pareja.

Daniela Legarda también se ha adentrado en la industria de la música:

Más allá de todo el contenido creado en su faceta de influencer, la joven – que actualmente tiene 26 años de edad – también ha pisado el terreno artístico de la música. Si se habla de los lanzamientos que ha realizado en este 2021, le figura una balada bautizada con el nombre de ‘Recuerdos’, que se ha podido escuchar desde julio pasado.

Pero la música urbana también es lo suyo y agregó a su repertorio musical ‘última vez’, un tema colaborativo con Myguel y Juan Duque.

