Abogada de la familia de Mauricio Leal dio detalles sobre sus finanzas: No es verdad que las cuentas estén llenas de dinero

Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Foto: Instagram @marleny4563

La extraña muerte del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández sigue dejando dudas a las autoridades y a sus conocidos, esta semana la Fiscalía confirmó que ambos fueron asesinados, descartando la hipótesis inicial sobre un supuesto suicidio por parte de Leal.

En medio de estas nuevas averiguaciones por parte del ente investigador, este mismo abrió una indagación por presunto lavado de activos, pues señalaron que “existen manejos irregulares de recursos o de bienes en estos hechos”, razón por la que miembros del CTI realizaron labores de allanamiento en la peluquería de Mauricio Leal.

Ante estas últimas declaraciones de la Fiscalía General de la Nación, la abogada de la familia del estilista, Erika Sanguinetti, reveló algunos detalles sobre las finanzas de Leal y la sorpresa con la que recibieron la noticia de la investigación por lavado de activos.

En diálogo con RCN Radio, la abogada aclaró que, contrario a lo que se está comentando, las cuentas bancarias del estilista y sus familiares no están llenas de recursos. “Nosotros no tenemos la menor idea de un investigación por lavado de activos (...) Han dicho que las cuentas están llenas de dinero y eso es lo que nos están mostrando, pero esa no es la verdad”, dijo a la emisora.

Incluso se refirió a la situación de los empleados de la peluquería, sitio que tuvo que cerrar y que no ha podido hacer efectivos los últimos pagos de los colaboradores. Sanguinetti aclaró que todavía ni siquiera tiene fecha para adelantar dichos pagos; “incluso ni siquiera se ha podido hacer el pago de los proveedores, de las personas que trabajaban, de los contratistas”.

Agregó que tanto la familia como los representantes legales de las víctimas se han sentido excluidas de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, pues se enteraron de la confirmación del doble homicidio y las sospechas de lavado de activos en el anuncio público que realizó el fiscal Francisco Barbosa. Señaló que, a pesar de los requerimientos que ellos han realizado para conocer información sobre el proceso, se los han negado.

“Ha sido sorpresiva la noticia que el fiscal general dio a través de los medios de comunicación. Nosotros en representación de la víctimas hemos estado en colaboración y la disposición de todo lo que la Fiscalía ha requerido, pero hemos sido excluidos porque no nos han informado nada e incluso en una llamada que hice a la Fiscalía me indicaron que si yo seguía llamando, prácticamente, no dejaría trabajar a la Fiscalía”, reveló en la emisora.

También reveló que a la familia no le llegó ningún informe de grafología en el que se estableciera si la nota de suicidio encontrada en la escena de los hechos, correspondía o no a la letra de Mauricio Leal. Y se refirió a las declaraciones de la Fiscalía en las que “hablaban de un cheque de cien millones de pesos, pero no tenemos ningún conocimiento de ello”.

A pesar de esto, confirmó a RCN Radio que las labores de allanamiento han continuado en los bienes de Leal y que el miércoles de esta semana los uniformados del CTI llegaron hasta la casa de la familia. “Sí hubo un allanamiento, pero no tenemos el acta de qué se hayan llevado. Tenemos conocimiento que ayer estaban realizando un allanamiento a la vivienda, pero no había nadie en la misma que atendiera esa diligencia”, detalló la abogada Sanguinetti.

En este caso, Erika Sanguinetti representa a Jhonier Leal y Carlos Andrés García, hijo de la señora Marleny Hernández y hermano de Mauricio Leal, razón por la que se refirió a las especulaciones que han surgido sobre el hermano de Leal en los últimos días.

Aseguró que, por ahora, la Fiscalía no les ha dicho que se adelante una investigación penal que se adelante en contra de Jhonier Leal por la muerte de sus familiares o por lavado de activos. “Que a la fecha la Fiscalía General de la Nación haya dicho que Jhonier Leal se encuentre vinculado al proceso en calidad de indiciado, no ha pasado en estos momentos, son meras especulaciones”, aclaró la abogada.

