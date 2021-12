Los hombres tienen mayor ánimo inversionista que las mujeres en Colombia

Colombia busca canjear su deuda en pesos o dólares.(Shutterstock)

Un reciente estudio realizado por Tyba, fintech colombo-peruana parte del holding financiero Credicorp Ltd., reveló el Índice de Ánimo Inversionista en Colombia, Perú y Chile, países que hacen parte de la Alianza del Pacífico. Los resultados arrojaron datos importantes sobre el comportamiento de los colombianos a la hora de invertir.

De acuerdo con la información, los tres países tienen un “ánimo inversionista” medio, con algunas variables importantes entre ellos, ya que algunos se muestran más cautos.

Dentro de los hallazgos del informe, se encontró que Colombia es el país con el puntaje más alto en las variables relacionadas con la confianza, actitud hacia la inversión, tenencia de diferentes formas de ahorro y de inversión, además de fuentes de información.

Del mismo modo, señaló que aunque los tres países analizados están en un nivel intermedio de inversión, el país cafetero es el que sobresale como el de mayor “ánimo inversionista”.

“Este resultado se debe a que en la información arrojada por el estudio se evidenció que Colombia es el más optimista y entusiasta, lo que sumó puntos para sobrepasar a Chile, el cual obtuvo una mayor puntuación en las variables relacionadas a la cultura bancaria, pero una actitud menos favorable frente al tema de las inversiones”, destacó el informe.

Los hombres son más decididos a la hora de invertir que las mujeres

Según recogió el estudio, encargado a la agencia de investigación de mercado DEEP Market Research, y que buscó entender mejor cómo se aproximan las personas al mundo de las inversiones, los hombres se plantean con mayor ánimo ante la idea de invertir que las mujeres.

“La investigación evidencia que el 40 % de los colombianos cree que es probable o muy probable invertir en los próximos 6 meses, es decir, hacer una inversión en el corto plazo. Los hombres parecen tener más clara su intención de invertir ya que, en mayor proporción que las mujeres, afirman que sí estarían dispuestos (H: 46% vs. M: 34%). Adicionalmente, las personas entre los 25 y 34 años, los “adultos jóvenes”, son los más dispuestos a invertir en el corto plazo”, indicó el informe de Tyba.

Aún así, también se encontró una contradicción importante, ya que, pese a que existe un índice importante en el ánimo de inversión, los colombianos también manifestaron que no cuentan con recursos para dar el salto.

“Los resultados contrastan con que más de la mitad de los encuestados colombianos (51 %) se encuentran en una situación actual que no es la más adecuada para acumular capital o invertir en este momento, ya que su necesidad principal es salir de deudas, recuperarse de una crisis económica y buscar empleo; escenario similar al que se evidenció en varios países del mundo a causa del impacto que ocasionó la pandemia en las finanzas de los hogares”, precisó el estudio.

Quiénes son mejores para invertir

Cabe mencionar que, si bien los hombres tienen un mayor ánimo de inversión, las mujeres, según un reciente estudio revelado por The New York Times, con datos de la empresa Fidelity Investments, muestran mejores rendimientos a la hora de invertir.

“Durante un periodo de diez años, sus clientas ganaron, en promedio, 0,4 puntos porcentuales más al año que sus contrapartes varones. Quizás no parezca mucho, pero al paso de unas cuantas décadas puede sumar decenas de miles de dólares o más”, recogió el diario.

El análisis de Fidelity incluyó 5,2 millones de cuentas de los clientes (algunas personas tenían más de una) de 2011 a 2020. Revisó cuentas individuales para el retiro, 529 planes y cuentas de corretaje básicas que manejaban las personas (no los asesores financieros), pero no las cuentas de las empresas, como los planes de jubilación. Además, no se excluyó ninguna estrategia: se monitoreó a quienes compraron y vendieron acciones individuales al igual que a quienes se mantuvieron en los fondos de inversión.

