Conductor de Mauricio Leal describió la escena del homicidio del estilista y su madre

En la transmisión televisiva del pasado 14 de diciembre del noticiero del canal RCN, Jair Ruiz, conductor del fallecido estilista, Mauricio Leal, habló en exclusiva de lo que vio al entrar al cuarto en el que se encontró sin vida al experto en temas de belleza y a su mamá, la señora Marleny. Fue ayer mismo cuando la Fiscalía General de la Nación, en vocería de Francisco Barbosa, confirmó que se descartaba la teoría de un supuesto suicidio y que, por el contrario, se aseguraba que se trataba de un doble homicidio. Por ahora, la investigación continúa para dar con el paradero de los responsables.

“Mao ¿Qué hiciste?”, dijo Jhonier, hermano de Mauricio, al lado de Jair, luego de hallar a los dos cadáveres en la casa ubicada en el exclusivo sector de La Calera en la que vivía Leal. Según relató Jair, que además se consideraba como la mano derecha de Mauricio, por aquellos días el panorama que rodeaba a Mauricio era extraño.

“El sábado 19, habíamos quedado en que yo le iba a subir a una muchacha de servicio el lunes, porque no tenían muchacha fija, ya habíamos quedado en eso. Llegó el lunes y recibió un chat en la mañana, él ya me había puesto un mensaje a las 6:19 que no le llevara a la muchacha, que me viniera para la peluquería, que lo que quería era dormir”, inició diciendo el conductor que, además. señaló que se trataba de algo raro, pues, Mauricio no solía hacer ese tipo de cosa, y mucho menos cuando le esperaba una larga jornada de trabajo.

“No era habitual porque él tenía una cita con Miss Universo Colombia y con otra que venía de Alemania, ya estaba organizado y últimamente estaba madrugando mucho”, agregó ante los micrófonos del informativo.

De acuerdo con Jair, la incertidumbre sobre el bienestar de Mauricio inició cuando no se supo nada de él. Los trabajadores de la peluquería notaron la ausencia y empezaron a cuestionarse respecto a la ubicación de Leal que, además, no solía desaparecer de tal manera, pues estaba en constante actividad con su negocio, uno de los más prestigiosos de la capital colombiana.

El conductor aseguró que Jhonier lo recogió y se fueron para la casa de Mauricio, aquella ubicada en La Calera. “Me dice (Jhonier) que vaya abriendo, de pronto iba a llamar por teléfono, entré hasta el comedor y encontré un silencio rarísimo, me devolví (...) Vuelvo y me devuelvo para atrás, y cuando intento, la ventana estaba sin seguro, se me hizo muy extraño. Cuando los vi, quedé en shock”, detalló Jair que, además, aseguró que, usualmente, puertas y ventanas se encontraban bien cerradas.

“Jhonier se agarra la cabeza: ‘¿Qué pasó, Mao? ¿Qué hiciste?’. Veo a doña Marleny que esta dormida y ya al otro lado está el jefe, está el celular, una caja de unas pastas para dormir, hay una copa, un vaso grande de vidrio, una carta y hay un huellero”, dijo Jair al describir la escena del ahora confirmado doble crimen.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció, el pasado martes, que en el marco de la investigación para dar con los responsables de la muerte de Mauricio Leal y su madre, en La Calera, se abrió una indagación por presunto lavado de activos pues, para el ente de control, “existen manejos irregulares de recursos o de bienes en estos hechos”.

El primer lugar a donde llegaron miembros del CTI en horas de la tarde a hacer labores de allanamiento fue a Mauricio Leal Peluquería, establecimiento que debió cerrar tras los problemas económicos que dejó la muerte del estilista. Alrededor de 20 miembros del cuerpo de investigación, entonces, se llevaron libros de contabilidad, facturas y demás material necesario para hacerle seguimiento a los movimientos financieros que tuvo el lugar. Además, estuvieron en otras peluquerías y en su casa.





