Colombia

Este sería el político que tendría en mente Abelardo de la Espriella para asumir el Ministerio de Justicia: de quién se trata

Este nombre tomó fuerza tras una llamada con el abogado y presidente electo, aunque el proceso de designación sigue abierto y sin confirmación definitiva

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia y ya tendría quien asuma la cartera de Justicia - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia y ya tendría quien asuma la cartera de Justicia - crédito Sergio Acero/REUTERS

El nombre de Wilson Ruiz Orejuela surgió como posible próximo ministro de Justicia, según información conocida por Infobae Colombia.

La probabilidad de que Ruiz Orejuela, quien ocupó esa cartera durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se incorpore al gabinete del actual mandatario ha tomado fuerza tras una reciente conversación que mantuvo con el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien lo habría contactado para ofrecerle ese cargo.

Según información conocida por este medio, la propuesta surgió luego de un diálogo que se dio este 23 de junio entre De la Espriella y Wilson Ruiz Orejuela, quien también intentó posicionarse como precandidato presidencial y recientemente buscó un escaño en el Senado con el partido Salvación Nacional, el mismo que avaló la candidatura del abogado.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que ambos mantienen una relación cercana, pues Ruiz Orejuela fue profesor de De la Espriella, lo que ha fortalecido sus lazos personales y profesionales. Según la fuente, el exministro habría dado su visto bueno para asumir la responsabilidad, aunque el nombramiento oficial aún depende de cómo avance el proceso dentro del equipo del nuevo gobierno.

Wilson Ruiz Orejuela fue ministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque - crédito Chema Moya/EFE
Wilson Ruiz Orejuela fue ministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque - crédito Chema Moya/EFE

En la información recibida por Infobae Colombia, añadieron que la decisión no está completamente definida, ya que la oficialización estaría pendiente de las negociaciones internas.

La fuente reiteró que toda la información corresponde a un proceso en marcha, por lo que no existe confirmación oficial, pero sí un acercamiento significativo que podría derivar en su nombramiento como nuevo ministro de Justicia.

PUBLICIDAD

Estos serían otros posibles nombres de políticos que podrían estar en el gabinete de De la Espriella

Según reveló Noticias RCN, el mandatario electo Abelardo de la Espriella se prepara para anunciar los primeros nombres clave que integrarán su equipo ministerial, en medio de un ambiente de expectativa y negociaciones entre diferentes fuerzas políticas.

Noticias RCN informó que Mauricio Gómez Amín ocuparía la cartera de Industria, Comercio y Turismo, descartando su presencia en el Ministerio del Interior. En relación a esta última dependencia, el medio destacó que resuena con fuerza el nombre de Rodrigo Lara, aunque también suena la posibilidad de que Efraín Cepeda, expresidente del Congreso y cercano a De la Espriella, esté en el gabinete del abogado.

Abelardo de la Espriella anunció en su momento a Mauricio Gómez como pieza clave de su equipo ministerial si ganaba las elecciones presidenciales en segunda vuelta - crédito Infobae Colombia - Senado
Abelardo de la Espriella anunció en su momento a Mauricio Gómez como pieza clave de su equipo ministerial si ganaba las elecciones presidenciales en segunda vuelta - crédito Infobae Colombia - Senado

Entre los nombres que circulan para dirigir otras carteras estratégicas, Noticias RCN enumeró a Indalecio Dangond como opción para Agricultura y a Elsa Noguera para Hacienda o un eventual regreso al Ministerio de Vivienda.

La lista de candidatos incluye también a Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, quien aparece como carta para Vivienda o Transporte. Para Defensa, la terna la integran Carlos Ríos, exviceministro, Jaime Andrés Beltrán, y Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta.

La presidencia del Congreso, una pieza clave para la gobernabilidad, recaería casi con seguridad en Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, según el reporte del medio.

Lo más seguro es que el próximo presidente del Congreso sea el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque”, indicó Noticias RCN al abordar la estrategia legislativa del próximo gobierno.

Designaciones ministeriales y retos económicos marcarían el inicio del mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego López/EFE
Designaciones ministeriales y retos económicos marcarían el inicio del mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego López/EFE

Los retos inmediatos del presidente electo incluyen la designación de una ministra de Hacienda con perfil técnico, tarea que pasará por el análisis del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Las prioridades, detalló Noticias RCN, serán “recuperar la confianza económica, garantizar disciplina fiscal, reactivar la inversión y avanzar en el plan de austeridad estatal”, sin una reforma tributaria a la vista.

En el sector salud, el diagnóstico es severo. El nuevo gabinete deberá devolver tecnicidad y estabilidad financiera al sistema, además de asegurar atención oportuna. Por su parte, la política de seguridad apostará por “mano dura” frente a grupos armados y el crimen, así como por la reincorporación de oficiales y suboficiales retirados, promesa central de De las Prietas.

En cuanto a la gobernabilidad, el desafío central será consolidar alianzas con partidos y construir una mayoría parlamentaria, ya que la bancada propia del nuevo gobierno se limita a cuatro senadores y tres representantes.

El desafío será poner a alguien que honre la frase del gobierno de los nunca, con la capacidad de hacer mayorías con los de siempre”, expuso Noticias RCN.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaJosé Manuel RestrepoWilson Ruiz OrejuelaMinistro de JusticiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Juan José Lafaurie se despachó contra la izquierda y agitó el debate tras los comicios en Colombia: “Hicieron fraude, no les alcanzó”

El hijo de la excongresista María Fernanda Cabal se sumó a los sectores que denuncian presuntas irregularidades en la jornada electoral, al tiempo que reclamó acciones contundentes en materia de seguridad y combate al crimen organizado

Juan José Lafaurie se despachó contra la izquierda y agitó el debate tras los comicios en Colombia: “Hicieron fraude, no les alcanzó”

Elecciones presidenciales 2026: hasta cuándo puede acceder a los beneficios que tiene el certificado electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que el comprobante entregado al sufragar permite acceder a incentivos legales únicamente mientras no se realice otro proceso del mismo cargo o corporación

Elecciones presidenciales 2026: hasta cuándo puede acceder a los beneficios que tiene el certificado electoral

Capturaron a una pareja por comercialización digital internacional de material de abuso sexual contra una menor de edad

Según los documentos del caso, los abusos ocurrieron entre 2019 y 2021, cuando los agresores aprovecharon el entorno familiar para registrar y comercializar imágenes ilícitas

Capturaron a una pareja por comercialización digital internacional de material de abuso sexual contra una menor de edad

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

El seleccionador de la Tricolor afirmó que el equipo africano es bueno en las transiciones defensa-ataque y en el juego aéreo, por lo que la nómina inicial debe contrarrestar esas fortalezas

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Video: ‘Mané’ Díaz, papá de Lucho Díaz, también celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en plena concentración de la selección Colombia

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver a la Tricolor en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026