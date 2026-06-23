Este sería el político que tendría en mente Abelardo de la Espriella para asumir el Ministerio de Justicia: de quién se trata

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia y ya tendría quien asuma la cartera de Justicia - crédito Sergio Acero/REUTERS

El nombre de Wilson Ruiz Orejuela surgió como posible próximo ministro de Justicia, según información conocida por Infobae Colombia.

La probabilidad de que Ruiz Orejuela, quien ocupó esa cartera durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se incorpore al gabinete del actual mandatario ha tomado fuerza tras una reciente conversación que mantuvo con el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien lo habría contactado para ofrecerle ese cargo.

Según información conocida por este medio, la propuesta surgió luego de un diálogo que se dio este 23 de junio entre De la Espriella y Wilson Ruiz Orejuela, quien también intentó posicionarse como precandidato presidencial y recientemente buscó un escaño en el Senado con el partido Salvación Nacional, el mismo que avaló la candidatura del abogado.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que ambos mantienen una relación cercana, pues Ruiz Orejuela fue profesor de De la Espriella, lo que ha fortalecido sus lazos personales y profesionales. Según la fuente, el exministro habría dado su visto bueno para asumir la responsabilidad, aunque el nombramiento oficial aún depende de cómo avance el proceso dentro del equipo del nuevo gobierno.

Wilson Ruiz Orejuela fue ministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque - crédito Chema Moya/EFE

En la información recibida por Infobae Colombia, añadieron que la decisión no está completamente definida, ya que la oficialización estaría pendiente de las negociaciones internas.

La fuente reiteró que toda la información corresponde a un proceso en marcha, por lo que no existe confirmación oficial, pero sí un acercamiento significativo que podría derivar en su nombramiento como nuevo ministro de Justicia.

PUBLICIDAD

Estos serían otros posibles nombres de políticos que podrían estar en el gabinete de De la Espriella

Según reveló Noticias RCN, el mandatario electo Abelardo de la Espriella se prepara para anunciar los primeros nombres clave que integrarán su equipo ministerial, en medio de un ambiente de expectativa y negociaciones entre diferentes fuerzas políticas.

Noticias RCN informó que Mauricio Gómez Amín ocuparía la cartera de Industria, Comercio y Turismo, descartando su presencia en el Ministerio del Interior. En relación a esta última dependencia, el medio destacó que resuena con fuerza el nombre de Rodrigo Lara, aunque también suena la posibilidad de que Efraín Cepeda, expresidente del Congreso y cercano a De la Espriella, esté en el gabinete del abogado.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella anunció en su momento a Mauricio Gómez como pieza clave de su equipo ministerial si ganaba las elecciones presidenciales en segunda vuelta - crédito Infobae Colombia - Senado

Entre los nombres que circulan para dirigir otras carteras estratégicas, Noticias RCN enumeró a Indalecio Dangond como opción para Agricultura y a Elsa Noguera para Hacienda o un eventual regreso al Ministerio de Vivienda.

La lista de candidatos incluye también a Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, quien aparece como carta para Vivienda o Transporte. Para Defensa, la terna la integran Carlos Ríos, exviceministro, Jaime Andrés Beltrán, y Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta.

La presidencia del Congreso, una pieza clave para la gobernabilidad, recaería casi con seguridad en Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, según el reporte del medio.

PUBLICIDAD

“Lo más seguro es que el próximo presidente del Congreso sea el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque”, indicó Noticias RCN al abordar la estrategia legislativa del próximo gobierno.

Designaciones ministeriales y retos económicos marcarían el inicio del mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego López/EFE

Los retos inmediatos del presidente electo incluyen la designación de una ministra de Hacienda con perfil técnico, tarea que pasará por el análisis del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Las prioridades, detalló Noticias RCN, serán “recuperar la confianza económica, garantizar disciplina fiscal, reactivar la inversión y avanzar en el plan de austeridad estatal”, sin una reforma tributaria a la vista.

En el sector salud, el diagnóstico es severo. El nuevo gabinete deberá devolver tecnicidad y estabilidad financiera al sistema, además de asegurar atención oportuna. Por su parte, la política de seguridad apostará por “mano dura” frente a grupos armados y el crimen, así como por la reincorporación de oficiales y suboficiales retirados, promesa central de De las Prietas.

PUBLICIDAD

En cuanto a la gobernabilidad, el desafío central será consolidar alianzas con partidos y construir una mayoría parlamentaria, ya que la bancada propia del nuevo gobierno se limita a cuatro senadores y tres representantes.

“El desafío será poner a alguien que honre la frase del gobierno de los nunca, con la capacidad de hacer mayorías con los de siempre”, expuso Noticias RCN.