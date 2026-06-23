Colombia

Gustavo Petro calificó de “riesgo” la polarización tras los resultados electorales en Colombia, Perú y Venezuela: “Posibilidad de estallido”

El presidente colombiano insistió en la necesidad de acuerdos y en evitar que la polarización se intensifique en la región

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El jefe de Estado colombiano calificó como “riesgo” el escenario político tras las elecciones en Colombia, Perú y Venezuela, advirtiendo sobre las consecuencias de la división social en estos países - crédito Enea Lebrun/REUTERS
El jefe de Estado colombiano calificó como “riesgo” el escenario político tras las elecciones en Colombia, Perú y Venezuela, advirtiendo sobre las consecuencias de la división social en estos países - crédito Enea Lebrun/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que los recientes resultados electorales en Colombia, Perú y Venezuela representan un “riesgo” debido a la polarización que atraviesan estos países.

Durante un evento en Panamá, el mandatario colombiano afirmó que existe una “polarización máxima” en la región y advirtió sobre la posibilidad de que esta situación desemboque en escenarios de desestabilización.

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“Perú, Colombia, Venezuela están en una polarización máxima, una posibilidad de estallido en la desestabilización del corazón del mundo”, dijo el jefe de Estado.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro expresó que Colombia se encuentra dividida en partes iguales, lo que, según él, limita cualquier victoria en las urnas y obliga a buscar acuerdos entre los sectores políticos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Petro expresó que Colombia se encuentra dividida en partes iguales, lo que, según él, limita cualquier victoria en las urnas y obliga a buscar acuerdos entre los sectores políticos. Además, sostuvo que la principal responsabilidad de los líderes es evitar que la polarización se profundice.

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Las declaraciones del jefe de Estado ocurrieron tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente y las posteriores declaraciones del senador Bernie Moreno.

El resultado del preconteo de la segunda vuelta presidencia lo ha puesto en duda el presidente Petro, al denunciar presuntas irregularidades en los formularios y en el sistema de publicación de datos. Las autoridades electorales han defendido la transparencia del proceso y recordaron que el escrutinio oficial aún está en marcha.

Las declaraciones del jefe de Estado ocurrieron tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente y las posteriores declaraciones del senador Bernie Moreno - crédito Luisa González/Mike Segar/REUTERS
Las declaraciones del jefe de Estado ocurrieron tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente y las posteriores declaraciones del senador Bernie Moreno - crédito Luisa González/Mike Segar/REUTERS

El mandatario también planteó la necesidad de replantear la relación entre América Latina y Estados Unidos en temas como migración y crisis climática, señalando la gestión del Gobierno Trump y alertando sobre posibles consecuencias graves.

¿Qué dijo Bernie Moreno?

El senador del Partido Republicano y observador internacional en la segunda vuelta presidencial en Colombia, Bernie Moreno, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que mantendrá una relación excelente con Abelardo de la Espriella, tras la victoria de este último en las elecciones, de acuerdo con el preconteo electoral de la Registraduría.

El presidente de los Estados Unidos piensa que va a tener una relación buenísima con Abelardo de la Espriella”, indicó Moreno en entrevista con 6AM W en Caracol Radio.

En su cuenta oficial de X, Bernie Moreno entregó detalles de la reunión que sostuvo con Abelardo de la Espriella.

Según el congresista colombo-estadounidense, Abelardo de la Espriella indicó que está de acuerdo con que cada “ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad y protección”.

“Para ser claro: América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior”, aseveró Moreno.

Bernie Moreno - crédito @berniemoreno/X
Bernie Moreno entregó detalles de la reunión que sostuvo con Abelardo de la Espriella - crédito @berniemoreno/X

En sus declaraciones a 6AM W en Caracol Radio, Bernie Moreno afirmó que regresará el 7 de agosto de 2026 para la posesión presidencial y será quien encabece la delegación oficial de los Estados Unidos.

Asimismo, afirmó que Estados Unidos está lista para ayudar a Colombia a salir adelante, destacando el discurso de Abelardo de la Espriella después de que se conociera el preconteo electoral.

“Es gran victoria para Colombia porque quiere decir que los Estados Unidos están aquí completamente listos para sacar al pueblo de Colombia para adelante y, como dijo Abelardo de la Espriella anoche, es tiempo para unir el país”, indicó el senador del Partido Republicano.

Por este motivo, indicó a 6AM W en Caracol Radio que se encuentra optimista para reestablecer las relaciones diplomáticas entre el país norteamericano y Colombia.

“Por supuesto, para Colombia es muy importante restablecer relaciones, mejorar las relaciones con los Estados Unidos que han estado un poco deterioradas y es natural, son dos conceptos de ver el país”, aseveró.

Bernie Moreno se refirió a las declaraciones de Gustavo Petro a lo largo del proceso electoral e indicó que espera que el presidente tomara las decisiones correctas para Colombia.

Asimismo, detalló que existe la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos saque de la lista Ofac (lista Clinton) al presidente Gustavo Petro y destacó que no tiene ninguna dura de que el mandatario colombiano ama a su país.

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