Colombia

Abelardo de la Espriella también derrotó a Iván Cepeda en el exterior: expertos afirmaron que la postura de los connacionales fue para “castigar a Petro”

Infobae Colombia consultó con analistas políticos sobre el comportamiento de los votantes en los consulados y embajadas del país sudamericano, afirmando que los apoyos se definieron según el perfil migratorio de cada nación

Guardar
Google icon
Más de 600.000 personas radicadas en el extranjero ejercieron su derecho al voto - crédito Colprensa/EFE
Más de 600.000 personas radicadas en el extranjero ejercieron su derecho al voto - crédito Colprensa/EFE

Con el 100% de las mesas instaladas en el exterior e informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo fueron elegidos presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030, tras imponerse en la segunda vuelta ante Iván Cepeda y Aida Quilcué.

Según los reportes de la entidad electoral, 614.095 ciudadanos ejercieron su derecho al voto en los consulados y embajadas de Colombia en el mundo, de 1.414.661 personas que se encontraban habilitadas para la jornada democrática. Esto dejó una participación de 43,40% y una abstención de 56,60%.

Del total de sufragios, 613.049 fueron válidos, equivalentes al 99,82%; hubo 902 votos nulos, 144 no marcados y 8.960 votos en blanco. El resultado consolidado del exterior dejó a De la Espriella con 286.228 votos frente a 120.615 de la fórmula de Cepeda.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella ganó en 35 países - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Abelardo de la Espriella ganó en 35 países - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El desagregado geográfico presentado por la Registraduría indica que Abelardo de la Espriella logró imponerse en 35 países, entre los que se destacan Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Reino Unido, Japón, China, Sudáfrica y buena parte de América Latina, el Caribe y Asia.

Mientras que Iván Cepeda obtuvo la mayoría de votos en 32 países, entre los que figuran Alemania, Argentina, España, Francia, Italia, Brasil, Australia y varios más de Europa, África, Asia y Oceanía.

En ese sentido, Infobae Colombia consultó con expertos en la que identificaron los factores con los que las votaciones en el exterior influyó en la victoria del líder del movimiento Defensores de la Patria.

PUBLICIDAD

La consolidación de Abelardo de la Espriella

Germán González, analista político, detalló que la diferencia entre la primera y la segunda vuelta presidencial favoreció notablemente a la campaña de Abelardo de las Espriella.

“Desde la primera vuelta los consulados le dieron una ventaja holgada de 319.988 votos (54,36%), frente a los 167.526 (28,46%) de Iván Cepeda. Para la segunda vuelta esa ventaja se mantuvo y se amplió ligeramente (...) se puede decir que en el exterior, por cada tres votos depositados en las urnas en la segunda vuelta, dos fueron para De la Espriella y uno para Cepeda”, explicó el experto a este medio de comunicación.

El candidato presidencial de derecha de Colombia registró mayor votación en Estados Unidos, China, México y Venezuela - crédito REUTERS/Jair Coll
El candidato presidencial de derecha de Colombia registró mayor votación en Estados Unidos, China, México y Venezuela - crédito REUTERS/Jair Coll

Así mismo, González sostuvo que los colombianos en el extranjero dividieron sus apoyos según el perfil migratorio, es decir, las motivaciones de las personas para migrar y el contexto político del país de acogida.

“De la Espriella consolida su apoyo en naciones con sociedades de fuerte arraigo conservador y rechazo a modelos de izquierda de la región como Estados Unidos donde rozó la unanimidad al pasar del 72.16% en mayo a un aplastante 80.57% en junio”, comentó.

También indicó que, en países con tendencia progresista como México y Venezuela, ocurrió un fenómeno similar. “En Venezuela también pasó similar, aplanó con el 79,67% de la votación, casi 20.000 votos. Y en México obtuvo casi el 67% de los votos, es decir, 8.668 votos”, recalcó.

Otro factor destacado por el analista fue la inclusión total de los votantes de la senadora Paloma Valencia hacia la campaña de Abelardo de la Espriella.

“En el exterior, el trasvase de los votos de Paloma Valencia hacia De la Espriella fue prácticamente del 100% en términos agregados, anulando el impacto del crecimiento de Cepeda con los votos de Fajardo y Claudia López”, resaltó.

Colombianos en el exterior solo pueden votar si inscribieron su cédula en el consulado antes de la fecha límite establecida para la elección presidencial - crédito @Registraduria/X
Cerca del 45% de los colombianos en el exterior ejercieron su derecho al voto - crédito @Registraduria/X

Por su parte, Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, enfatizó en que Abelardo de la Espriella acogió a la ciudadanía residente en naciones que, en sus palabras, no solo cuentan con mayor censo electoral sino que recogen el descontento con la administración de Gustavo Petro.

“Los colombianos residentes en otros países depositaron su voto en gran medida a su favor, especialmente en América Latina, Centroamérica y Estados Unidos, donde se vive de forma más cercana la problemática del gobierno de Gustavo Petro y se percibe con mayor crudeza el retroceso del país”, manifestó.

También remarcó la reducción del abstencionismo de los connacionales que, para él, influyó en la elección de De la Espriella sobre Cepeda.

“Este comportamiento del electorado se explica principalmente por el deseo de rechazar y castigar el continuismo del presidente Gustavo Petro, encarnado en la candidatura de Iván Cepeda. Se trata de un rechazo que refleja el fracaso de las izquierdas progresistas en la región, la fuerte influencia de Estados Unidos y la necesidad de que Colombia vuelva a integrarse plenamente en los procesos regionales y globales”, expresó.

Pese a ganar en 32 países, Cepeda logró imponerse en naciones con bajo censo electoral - crédito REUTERS/Sergio Acero
Pese a ganar en 32 países, Cepeda logró imponerse en naciones con bajo censo electoral - crédito REUTERS/Sergio Acero

La resistencia de Iván Cepeda

En el caso del candidato del Pacto Histórico, Germán González mencionó que, aunque mantuvo su votación en países con un perfil migratorio más joven, esas naciones no cuentan con mayor censo electoral donde De la Espriella obtuvo mayorías.

“Cepeda resistió y creció en países que tienen un perfil migratorio más joven y de corte más progresista, pero no le bastó porque estos consulados no aportan el mismo censo electoral que otros países con mayor diáspora como Estados Unidos (...) Logró dar la vuelta al tablero en Alemania, donde pasó de tener minoría a ganar con un abrumador 65.03%, pero eso representaba solo 7.900 votos, una tendencia de éxito que repitió en Francia”, precisó el analista a Infobae Colombia.

A su vez, mencionó que este fenómeno ocurrió en Argentina y en España pero que, para el experto, no son suficientes para revertir los resultados electorales.

“A pesar de ganar en plazas de opinión e intelectuales en Europa como Alemania, Francia con 61.9%, Suecia con 63.5%, Cepeda no logró la masa crítica necesaria porque perdió por goleada en los consulados de alta densidad migratoria como EE. UU., Venezuela y Panamá”, recalcó.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo sumaron 158.842 votos en Estados Unidos - crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo sumaron 158.842 votos en Estados Unidos - crédito Infobae Colombia

Entre tanto, Juan Falkonerth aseguró que la inclusión del presidente Gustavo Petro en la campaña de Iván Cepeda fue una de las razones del bajo crecimiento del electorado a su favor.

La ideologización de las relaciones internacionales por parte del actual gobierno ha causado un daño significativo al rol tradicional del país en el escenario mundial”, detalló.

Por último, el analista político enfatizó en que, más allá de unas elecciones presidenciales, fueron unos comicios atípicos que, en su visión, definió el modelo de país para los siguientes cuatro años.

Estas fueron elecciones atípicas: más allá de elegir presidente, se decidió entre dos modelos de país y se puso en juego la defensa de la democracia. Hoy, las instituciones y los procesos democráticos han prevalecido, y Colombia regresa al ruedo de la dignidad presidencial”, concluyó.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Colombianos en el exteriorIván CepedaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

El cuadro “Cafetero” tendrá su segunda salida en Guadalajara, por lo que dos de los referentes históricos de la Tricolor hablaron sobre el rol que deben tener los 26 jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo de cara al duelo ante los “Leopardos”

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

Luis Carlos Reyes criticó a la Anif por proponer una reforma tributaria al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella: “Tiene en la mira...”

El exministro de Comercio, Industria y Turismo advirtió que la posible ley de financiamiento del nuevo Gobierno podría incluir cargas tributarias a los alimentos de los colombianos

Luis Carlos Reyes criticó a la Anif por proponer una reforma tributaria al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella: “Tiene en la mira...”

Así cayó presunto ladrón serial que operaba en varios sectores de Bogotá

Las verificaciones de las autoridades apuntan a que el capturado venía actuando en forma reiterada en negocios de baja y mediana superficie de Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha

Así cayó presunto ladrón serial que operaba en varios sectores de Bogotá

La Registraduría confirmó una coincidencia casi total entre el preconteo y el escrutinio de votos de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Según el preconteo electoral, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando los 12.708.712 sufragios de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico

La Registraduría confirmó una coincidencia casi total entre el preconteo y el escrutinio de votos de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Luego de que se diera como ganador de la presidencia a Abelardo de la Espriella, Yédinson Ned Flórez Duarte difundió un mensaje a sus seguidores para aceptar lo decidido en las urnas y reclamar que la administración entrante actúe para todos

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Video: ‘Mané’ Díaz, papá de Lucho Díaz, también celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en plena concentración de la selección Colombia

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Deportes

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver a la Tricolor en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026

Mundial 2026 | Video: ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, por fin llegó a México para alentar a su selección vs. Colombia en Guadalajara