Cómo sobrevivir a las tendencias en redes sociales haciendo música que perdure, una charla con Superlitio

Superlitio nació en la ciudad de Cali en 1997, sí, aunque todos hubieran creído que se iban a dedicar a hacer sonidos bailables y pachangueros, los cuatro fundadores sacaron toda su rebeldía para meterse en una de las escenas más difíciles de Colombia, el rock. Hoy representan una de las agrupaciones más influyentes de los últimos años, pionera en la internacionalización de la música alternativa con el sello de este país.

Este grupo se ha caracterizado por innovar, variar, crecer, reinventarse y explorar en cada uno de sus álbumes, fusionando sonidos esenciales del rock, con una fuerte influencia de salsa y boogaloo, bolero, caribe y electrónica. Entre sus mayores éxitos, se destacan himnos y éxitos radiales como Te Lastimé, No Sé Si Volverá, Qué Vo’Hacer, Viernes Otra Vez, Alma En Pedazos y Camagüey.

Así los conocimos, siendo irreverentes, curadores de sonidos y dejando claro que vinieron a hacer música que trascienda en el tiempo. Lo han logrado. En una charla con Infobae, la banda nos contó cómo ha sido sobrevivir al nuevo mundo digital, permanecer a lo largo del tiempo y no pegarse de las tendencias digitales sino crear canciones que suenan sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Sin embargo no se trata solo de aceptar el nuevo mundo, sino de crear música que no suene igual, sonidos que hagan que la esencia de la banda permanezca pero que no se repitan, ese ha sido uno de los retos de Superlitio, que entre risas, confirman que cuando se unieron jamás pensaron que iban a permanecer juntos durante tantos años.

“Lo primero fue aceptar que la música que hacemos no era lo más popular en Colombia y más aún de donde somos nosotros que es Cali, que una ciudad netamente tropical salsera entonces siempre sabíamos que íbamos un poco contra la corriente de lo que la mayoría de gente quería escuchar y digamos que rápidamente hicimos paz con eso siendo muy jóvenes porque pues finalmente esta era la música que nos gustaba”, contó la banda.

Otro de los puntos importantes es que en esta época ya no se trata solo de música, sino de moverse entre redes sociales, audiencias que no crecieron con el cd, que no tienen la cultura de salir a comprar discos, sino que todo lo consumen en streaming y muchas veces en tiempo real y aunque para ellos es abrumador, su estrategia sigue funcionando.

“Son muchas redes, cada vez es un poco más abrumador esa forma de entrar en las redes sociales, hay que hacer canciones que sean muy honestas a lo que uno quiere decir, a lo que uno ha vivido y que ojalá hablen de cosas que son un poco más trascendentales que simplemente rumbear, bailar, tomarse un trago, sino que ojalá esto toque una fibra emocional un poco más profunda y sí eso se hace bien yo creo que hay gente que está receptiva a eso, entonces es una forma de ganarle hoy en día a toda esa cantidad que toca hacer en las plataformas”, aseguraron.

Y para salirse de la línea efímera de las tendencias y redes, esta vez presentaron el segundo sencillo del álbum Revisitado “X” en que tuvieron como invitados a LosPetitFellas, quienes han dado un input fresco y creativo para re-versionar el tema “Perro Come Perro”. La historia de este tema está fuertemente cohesionada con el concepto de la obra de Carlos Moreno, director de cine colombiano con el que Superlitio trabajó para la musicalización de la película que lleva el mismo nombre.

De la misma manera, Nicolai Fella, vocalista de LosPetitFellas comentó: “”Perro Come Perro” además, es una de esas canciones que nos enamoró de Superlitio; es profundamente emocionante hacer esta nueva versión y poder aportarle el groove de los Fellas. Creo que le suma una tosquedad muy de esta ciudad y otras más latinoamericanas, a un factor y canción muy caleña”.

Aquella imprenta compuesta por la fusión de la música tradicional colombiana, el rock y los recursos electrónicos que ha caracterizado la trayectoria de los 4 de Cali encuentra nuevos aires gracias a la influencia del hip hop latino que los LosPetitFellas añaden al tema. De la misma manera, el concepto de competencia y hostilidad callejera encuentra su par perfecto en materia estética y estilística.

En paralelo a este álbum, cuyo lanzamiento oficial está programado para mediados del 2022, Seuperlitio se encuentra trabajando en su noveno álbum de estudio titulado “Visiones del Futuro”. Los sencillos “This is War”, “El Aguante”, “Texas” , “Veneno”, “Renacer” y “Destruction” son algunos de los adelantos que la banda viene presentando a sus fans desde el pasado 2020.

La banda estará presentando ambos álbumes en paralelo a través de sencillos en lo que resta del 2021 y durante la primera mitad del 2022

