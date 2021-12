Presidente de Llaneros defendió a sus jugadores tras lo ocurrido ante Unión Magdalena: “tuvieron un lapsus mental” / COLPRENSA

En la tarde de este sábado 4 de diciembre se presentó uno de los hechos más indignantes de los últimos años en el fútbol colombiano pues, en el partido que definió el primer equipo en ser promovido a la primera categoría del fútbol profesional de cara a la temporada 2022 de la Liga BetPlay Dimayor, la polémica se hizo presente.

Aunque en la sexta y última fecha del grupo B de los cuadrangulares se disputaron al mismo tiempo desde las 3:00 p. m. en los estadios Metropolitano de Techo de Bogotá y Bello Horizonte de Villavicencio, la jornada no estuvo exenta de hechos antideportivos, más exactamente hablando de lo ocurrido en los últimos minutos del juego entre Llaneros FC y Unión Magdalena.

Fortaleza no pudo ganar contra Bogotá FC, pero en Villavicencio Llaneros FC se dejó ganar en el último minuto por Unión Magdalena y permitió que el ciclón bananero lograra el cupo a la primera categoría.

Todo ocurrió cuando Unión iba perdiendo 1-0 y Fortaleza estaba acariciando su ascenso a la A, sin embargo, dos goles en los minutos 94 y 95 del juego, le permitieron al equipo de Santa Marta superar a Fortaleza en la tabla y ganar el cupo de ascenso. Esto por supuesto generó todo tipo de especulaciones, entre las que se destacan: las fuertes denuncias del gerente del equipo bogotano en las que aseguró que hubo corrupción y trampa, la reacción de las redes sociales, y el rechazo de importantes personalidades del deporte en Colombia.

Pues bien, continúan las repercusiones ante el bochornoso hecho. Las imágenes del segundo gol del recién ascendido recorren el mundo y el presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, explicó lo sucedido en diálogo con el programa Carrusel Deportivo, de Caracol Radio

“Fue angustiante el tema. Partimos de la base de que teníamos que ganar por tres goles soñando que Bogotá ganara por uno. Sacamos los titulares regulares, los que venían bien físicamente porque teníamos el sueño de ascender. El partido en Bogotá se pone 2-1, nosotros metemos un gol y seguimos presionando. Desafortunadamente llega el empate de ellos y eso nos obligaba a meter cinco goles y nos bajoneamos. Nos quedamos en shock. Le doy un abrazo a los jugadores y cuerpo técnico porque me parece que lucharon hasta el último momento. Es fácil criticar desde la barrera”, afirmó inicialmente.

Sin embargo, el directivo recordó cuando su equipo también fue perjudicado y comparó la situación: “No hicimos ni escándalo ni causé polémica en redes sociales por los partidos contra Fortaleza y Bogotá. Hay un penal claro que no nos pitan para empatar el partido y no dije nada. Después perdemos con un gol en contra en fuera de lugar y ahí se fueron las esperanzas de clasificar. Nunca dije que hubo corrupción ni nada, el fútbol es ese. Me tocó perder y no pudimos lograr el objetivo”.

Pero sobre el segundo gol de Unión Magdalena, que fue el que generó todo tipo de especulaciones y causó la indignación de las redes sociales, Trujillo se culpó a si mismo por la intensidad que les exige a sus jugadores partido a partido.

“La verdad que el gol del empate fue un baldazo de agua fría sumado al desgaste mental y físico. Me echo la culpa por presionarlos con que teníamos que subir a Primera Divsión y les metí mucha carga emocional. Cuando bajo al campo solamente veo a los jugadores destrozados, no dudo de las personas que laboran conmigo, no dudo de ellos, todos los días madrugo por ellos, solamente les digo trabajen y los apoyaré. Me parece una jugada de un partido que se pierde, donde los jugadores se desmoralizan, entraron en shock y en un lapsus mental. Sé que hay temas que se pueden prestar para malentendidos, pero yo confío en mis jugadores”.

Finalmente añadió: “Estamos abiertos a las investigaciones. Es mi deber decirles que estamos en pro de construir y no destruir. Si hay una investigación, estamos listos para contestarlas. Estamos haciendo un trabajo honesto y seguiremos haciéndolo”.

