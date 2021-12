Gregorio Pernía y su hija Luna se coronaron campeones de ‘Así se baila’; esto harán con el premio

Luego de su paso por ‘MasterChef Celebrity Colombia’, concurso en el que fue uno de los finalistas pero no el ganador, Gregorio Pernía se fue a probar suerte en Estados Unidos con ‘Así se baila’, un programa de telerrealidad que produjo Telemundo para su señal internacional, con la diferencia de que en esta ocasión sí se le dieron las cosas y, junto a su hija Luna, se llevó el primer lugar.

Todo sucedió en la noche del pasado domingo, 5 de diciembre, cuando se emitió el último capítulo de la primera temporada del reality show en el que, además de las celebridades, la música latina fue protagonista de cada presentación y coreografía.

Además, según el actor cucuteño, ‘así se baila’ fue una oportunidad única que le permitió reafirmar en sí mismo valores fundamentales como “el amor, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto”.

“Cada día lo dimos todo y a medida que avanzábamos la exigencia de la competencia nos retaba aun más a mejorar ,lo que llevó a una sincronicidad entre Luna y yo, no solo en la pista de baile sino en nuestra relación padre e hija. Estoy orgulloso de la familia que Dios me otorgó: siempre solidarios, unidos y entregados. Sin el apoyo de Erika (su esposa) y mis hijos no hubiéramos alcanzado este logro”, comentó Gregorio Pernía a través de su cuenta de Instagram.