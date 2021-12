Director del Arkea revela que buscarán la renovación de Nairo Quintana a principios del año REUTERS/Stephane Mahe

La temporada ciclística del 2021 no fue la mejor para algunos pedalistas colombianos, entre ellos Nairo Quintana, uno de los máximos referentes del deporte de las bielas del país. A pesar de realizar destacadas actuaciones en algunas carreras, su único logro del año fue coronarse campeón de la Vuelta a Asturias, donde también se impuso en una etapa.

Así mismo, hizo presencia en sus primeros Juegos Olímpicos, en Tokio, donde compartió selección Colombia con Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Sergio Henao.

Ahora, el boyacense se encuentra preparando la temporada 2022 con su equipo Arkéa-Samsic, luego de un descanso que terminó hace un par de días. El boyacense ha reconocido que hay algunas cosas en las que quedó en deuda con la afición, aunque no ha descartado que el próximo año las cosas sean totalmente diferentes.

De hecho, el año pasado sufrió una importante lesión que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica en sus rodillas y, pese a que no estaba en el 100% de su condición física, el boyacense asistió al Tour de Francia y realizó una presentación decorosa, pero por debajo de sus expectativas, pues acabó en la casilla 28° de la clasificación general y logró aguantar en varias ocasiones el ritmo de los máximos favoritos.

A pesar de que esta temporada pinta bien para la escuadra francesa, la cual buscará ascender al World Tour, el futuro de Nairo Quintana no está del todo confirmado. Y es que el campeón del Giro de Italia 2014 y Vuelta a España 2016 finaliza su contrato en diciembre de 2022, al igual que su hermano Dáyer y su amigo Winner Anacona, algo que hace pensar en una posible salida.

Pues bien, todo dependerá de cómo inicien la temporada y así poder determinar si es posible el ascenso a la máxima categoría para el 2023; esa sería la principal condición para que el colombiano continúe vistiendo la camiseta del Arkéa. Sin duda alguna una presión extra para el ‘cafetero’, quien tendrá la responsabilidad de conseguir logros importantes este año.

“Es parte de las ambiciones, nunca lo he negado. Todos deben estar en línea con este proyecto, tanto en términos de corredores, personal y socios. Financieramente y en términos de mano de obra, estamos trabajando en ello. La presión está sobre nosotros para subir, pero también sobre los otros equipos para no bajar. Creo que todo el mundo está al tanto del problema, así que no necesito insistir. Los corredores son los actores, de ellos depende conseguir puntos. Tan pronto como tengamos esta oportunidad, haré todo lo posible para que suceda. Aunque no lo tenga todo bajo control, no estar en ProTour sería un fracaso”, afirmó el director del equipo, Emmanuel Hubert, en diálogo con ‘Le Telegrame’.

En esa misma entrevista le consultaron sobre el futuro de Nairo y Warren Barguil, actualmente las dos figuras más importantes de la fila, quienes tienen contrato hasta diciembre de 2022. Hubert sentenció:

“Veremos cómo va. Si se sienten bien, hablamos. Si este no es el caso, quizás discutiremos menos. Hasta ahora no hemos hablado de nada. Lo haremos bastante temprano en la temporada. Pero es parte de la vida. Pueden dejarnos, podemos reclutar incluso mejor. Hoy no me hago la pregunta porque estoy satisfecho con estos dos pilotos”

Finalmente, el directivo se refirió al tema de las grandes vueltas del calendario, competencias que serán claves para los objetivos del equipo este año. Claramente allí tendrán que jugarse todo tanto Quintana como Barguil.

“Tenemos a los pilotos frente a nosotros, pero aún no conocemos con precisión nuestro programa. Lástima. Conocemos las líneas principales, pero siempre hay incógnitas. Todo dependerá del futuro de ciertos equipos, en particular Qhubeka. eso es parte del juego. Estamos esperando la decisión de la UCI. Debería llegar pronto”, concluyó, haciendo referencia a la posibilidad de ascender al World Tour para este calendario ciclístico.

