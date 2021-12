Los memes le cayeron a Juan Carlos Osorio tras la derrota de América contra Alianza Petrolera

Memes contra Juan Carlos Osorio tras la derrota de América de Cali contra Alianza Petrolera. Fotos: redes sociales

Luego de un prometedor inicio en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2021-II, con una victoria frente a Millonarios en condición de local, el rendimiento de América de Cali ha decaído, y este domingo 5 de diciembre ajustó su segunda derrota consecutiva. El conjunto ‘Escarlata’ volvió a ceder terreno, esta vez, ante Alianza Petrolera (2-1) en su visita al Estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio requerían de un triunfo para mantenerse en la segunda posición del grupo B, que sigue liderando el Deportes Tolima con siete puntos. Sin embargo, en medio del habitual calor en esta región del país, el equipo ‘Aurinegro’, que había perdido en sus dos primeros encuentros, dio la sorpresa al imponerse con los goles de Estefano Arango (39’) y Edwin Torres (78’); en la ‘Mecha’ descontó Adrián Ramos (45+5’).

Ante este resultado, las críticas no se hicieron esperar, principalmente dirigidas contra Juan Carlos Osorio, técnico del América. La falta de reacción del equipo, incluidas las sustituciones en el segundo tiempo fueron algunas de las situaciones que generaron molestia entre varios sectores de la hinchada ‘Escarlata’. Y por ello los memes no se hicieron esperar a través de las redes sociales.

LOS MEMES DEL PARTIDO:

América de Cali cortó una racha importante enfrentando a Alianza en la Liga, pues, desde que consiguió el ascenso a Primera División (2017) nunca había caído ante los ‘Aurinegros’: ocho triunfos y tres empates. La última derrota databa del 28 de noviembre de 2012: por aquel entonces los ‘Diablos Rojos’ también cayó 2-1 en el marco de la Primera B.

El marcador dejó al cuadro americano en el limbo, ya que quedó a cuatro puntos del Tolima, y, además de buscar sus resultados, ahora deberá esperar lo que puedan hacer los clubes que están por encima suyo si quiere conseguir un cupo a la final. Así quedó la tabla de posiciones en el cuadrangular B:

1. Deportes Tolima: 7 puntos (+5)

2. Millonarios: 4 puntos (+2)

3. América de Cali: 3 puntos (-2)

4. Alianza Petrolera, 3 puntos (-5)

Tras el compromiso, Osorio hizo énfasis en que el planteamiento no fue el indicado, e incluso, así como ha pasado en otras oportunidades durante este semestre, asumió la culpa por el resultado final: “Me equivoqué en la elección del 11 y en la estrategia del partido y al final yo soy el único responsable de la derrota de hoy”.

Frente a los cambios, el entrenador risaraldense reconoció que no surtieron efecto, pese a que la intención no era variar el comportamiento de sus dirigidos sobre el terreno de juego. “Hay que analizar las sustituciones si fueron desde el punto de vista nominales o posicionales. Fueron posición por posición y el no poder tener la misma profundidad es algo que revisar, pero en ningún momento cambiamos el objetivo que era seguir yendo adelante”, apuntó.

Finalmente, Osorio afirmó que Alianza Petrolera, el cual obtuvo su primera victoria en los cuadrangulares, terminó llevándose un triunfo merecido: “Creo que nuestra organización tanto ofensiva como defensiva no nos dieron ningún fruto. Al final creo que el rival con lo justo hizo lo necesario para llevarse los tres puntos y felicitarlos por ese gran partido que hicieron y nosotros a intentar seguir mejorando nuestra idea de juego”.

En la próxima fecha del grupo B (jueves 9 de diciembre), América volverá a verse las caras ante Alianza, pero en el Estadio Pascual Guerrero; entretanto, Millonarios se medirá ante el Deportes Tolima en el Estadio El Campín.

