Winner Anacona renovó su contrato por un año más con el Arkea Samsic, junto con Nairo Quintana

El ciclista colombiano Winner Anacona, del equipo ciclista Team Arkéa Samsic, entra vencedor de la tercera etapa de la XXX Challenge Ciclista Mallorca, que este sábado disputa el trofeo Andratx-Mirador des Colomer (Puerto Pollença). EFE/ Atienza

El colombiano Winner Anacona, nacido en la ciudad de Tunja, Boyacá y de 33 años, dijo sentirse “contento y motivado” tras prolongar su contrato con el Arkéa-Samsic por una temporada más, por lo que seguirá tratando de ayudar a su compatriota Nairo Quintana en las principales carreras del calendario.

Anacona, ganador de etapa de la Vuelta a España en 2014, de la general en la Vuelta a San Juan en 2020 y del Trofeo Andratx-Mirador des Colomer en Mallorca esta temporada, continuará en la escuadra francesa un año más, después de algunas interrogantes sobre esa posibilidad.

“Seguir en el Arkea es una gran alegría, sobre todo porque el 2022 será una temporada importante para todos, y también especialmente para mi porque me da la oportunidad de continuar mi carrera en el ámbito profesional. Agradezco a los directores deportivos y a Emmanuel Hubert, director general, que me hayan elegido para renovar mi contrato”, dijo el ciclista boyacense.

El objetivo de Anacona será seguir ayudando a los líderes del equipo y tratar de aprovechar alguna oportunidad para ampliar su palmarés.

" Mi deseo es seguir ayudando al equipo Arkéa-Samsic a crecer, a alcanzar nuevos niveles. Estoy feliz, contento y motivado para 2022. Me siento bien dentro del equipo, que me recibió con los brazos abiertos a finales de 2019. He visto crecer esta formación durante dos años. No veo la hora de que empiece la temporada 2022 para seguir apoyando a Arkéa-Samsic en su constante progresión hacia el máximo nivel”.

El Arkéa Samsic podría competir en las tres grandes carreras de Europa durante la temporada 2022

Durante la temporada 2021 del ciclismo europeo el equipo francés Arkéa Samsic, donde están los colombianos, Winner Anacona, Miguel Flórez López, Dayer Quintana y Nairo Quintana, solo participó del Tour de Francia.

Los corredores del equipo galo no pudieron participar de las otras dos grandes competencias del Viejo Continente, como lo son el Giro de Italia y la Vuelta a España. Este impedimento tiene al ídolo del ciclismo colombiano, Nairo Quintana, sin poder acumular el ritmo de competencia idóneo para estar en la élite, pues si bien participó de otras carreras en Europa y compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el boyacense, sus compatriotas y demás compañeros de equipo han quedado a la espera de recibir las invitaciones que las organizaciones de las carreras les dan.

Considerando que los organizadores del Giro de Italia y la Vuelta a España no han querido invitar a la formación francesa, el Arkéa espera eliminar esa dependencia de las invitaciones, de modo que para la temporada 2022 tenga un cupo asegurado para todos los corredores internacionales.

Pues bien, durante el transcurso de esta semana se hizo pública la noticia de que el equipo sudafricano Qhubeka NextHash, perteneciente al UCI World Tour, tendría problemas para renovar su licencia.

Para entender porqué el Arkéa Samsic suele depender de las invitaciones de cortesía, hay que tener en cuenta que es considerado un equipo de segunda división al participar en carreras de tipo UCI ProSeries, y Circuitos Continentales UCI, mientras que por ejemplo, la formación sudafricana tiene un cupo en el grupo de 19 equipos que hacen parte de la primera división del ciclismo.

Y si bien los franceses no tienen dentro de sus pretensiones dar el salto a la categoría World Tour reemplazando al Qhubeka NextHash, su asistencia en Giro, Tour y Vuelta podría ser una realidad, teniendo en cuenta que según el reglamento de la Unión Ciclísta Internacional (UCI), a las tres grandes de Europa van los dos primeros equipos del ranking Pro Continental, en donde Arkéa Samsic ocupó el segundo puesto este año, por detrás del equipo belga Alpecin–Fenix.

