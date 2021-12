Ministerio de Salud revela las claves para vencer la variante Ómicron del covid-19

La nueva variante del covid-19 denominada Ómicron tiene en alerta a las autoridades sanitarias a nivel nacional. Por eso, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció cuáles son las claves a tener en cuenta para hacerle frente a esta nueva amenaza.

Para hacerle frente a la Ómicron, la autoridad en temas de salud a nivel nacional estableció una estrategia de vigilancia y unas medidas especiales.

Estrategia de vigilancia

Desde que se conoció la existencia del Sars-CoV-2 , las diferentes instancias en el escenario de salud a nivel mundial se han encargado de realizar la vigilancia genómica del virus. Gracias a los análisis que han hecho los expertos, se estableció que hay variantes del inicial virus que se produjo en Wuhan que tienen determinadas mutaciones, las cuales han tomado características diferentes.

Gracias a esa vigilancia genómica los expertos pudieron identificar las diferentes variantes que han surgido en diferentes partes del mundo, así como sus síntomas y las variaciones respecto al virus inicial.

Por su parte, Colombia cuenta con una estrategia genómica con muestreos inteligentes que se hace en determinados grupos de riesgo, identifica incrementos inusuales, tiene en cuenta a los viajeros, entre otros grupos para hacer secuenciamiento genómico para identificar las variantes.

“Adicionalmente, el Instituto Nacional de Salud (INS) realiza un estudio probabilístico que permite estimar lo proporción de los casos que corresponde a cada variable y describir cómo ha sido la preponderancia de una variante particular el tiempo. Eso nos permite observar que la variante predominante en 2021 en Colombia fue Mu, que progresivamente fue reemplazada por la variante Delta”, dijo Fernández.

De acuerdo con el funcionario, así se registra una combinación de estrategias de vigilancia, en la que también se incluye la genómica, orientada a eventos de salud pública; y el muestreo probabilístico. Todo en cabeza del INS, con el apoyo de la Red de Laboratorios de Salud Pública.

No se cerrarán las fronteras

El Ministerio de Salud aseguró que no se cerrarán las fronteras pues se ha demostrado que esa no es una medida efectiva contra el covid-19. Además, resaltó que el país a enfrentado otras variantes teniendo menos información y sin vacunas.

“El año pasado teníamos muy poca información sobre el comportamiento de las nuevas variantes a nivel epidemiológico, segundo no teníamos vacunas y tercero no teníamos datos sobre la efectividad de muchas de las medidas”, explicó Fernández. Y añadió que el cierre de fronteras <b>“es una medida que no es efectiva, pero además no es sostenible en el tiempo, y profunde grandes impactos sociales”.</b>