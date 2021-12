Fernando Uribe se convirtió en el máximo goleador de Millonarios FC en torneos cortos

CALI - COLOMBIA, 24-04-2021: Fernando Uribe de Millonarios celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante partido por los cuartos de final ida como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre América de Cali y Millonarios F.C. jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Fernando Uribe of Millonarios celebrates after scoring the first goal of his team during match between America de Cali and Millonarios F.C. for the quarterfinal first leg as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Millonarios FC regresó a la victoria en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Allí derrotó 3-0 a Alianza Petrolera con doblete de Fernando Uribe, que no solo regresó a la cima de la tabla de goleadores sino que impuso una nueva marca como máximo anotador ‘embajador’.

El delantero, que en los últimos días ha estado negociando la renovación de su contrato con los dirigentes sin mucho éxito, ejerció presión marcando el primer gol tan solo a los siete minutos del primer tiempo gracias a un centro al área de Andrés Felipe Román, el dorsal 20 cabeceó para mandar a guardar la esférica al fondo de la red.

Incapaz de reaccionar, en parte gracias a la presión alta planteada por Gamero, en el minuto 18 el conjunto de Barrancabermeja vio caer su pórtico por segunda vez. Ómar Bertel, que recién renovó su vínculo con Millonarios, ganó la banda izquierda para realizar un centro que Macalister Silva cabeceó; aunque la pelota se estrelló en el palo horizontal, el rebote le quedó a Uribe, que de nuevo puso a celebrar al público.

Esto le permite al delantero ostentar el título de máximo goleador de Millonarios FC en torneos cortos con 47 goles en 75 partidos. Destronando a Ayron del Valle quien anotó 45 goles en 123 juegos con la camiseta ‘albiazul’.

Uribe tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre con Millonarios y aunque se esperaría que alargue su vinculación con el equipo, en este momento dicha opción no parece estar tan cerca. “El jugador pretendía un gesto más positivo por parte de la dirigencia desde lo económico: sí hay un incremento, pero no el que Uribe espera (...). Por ahora, las negociaciones están en un momento complicado. Los números que ofrece Millonarios no los va a aceptar Fernando, y lo que quiere Uribe parece que el equipo no lo va a aceptar, así que están en un momento difícil”, comentó esta semana el periodista Julián Capera.

En la tabla de goleadores históricos el delantero se acomoda en la casilla 20 con 51 goles en 85 partidos jugadores. A los 47 en Liga se le suman dos en Copa Colombia y dos en Copa Sudamericana. El máximo artillero embajador es el argentino Alfredo Castillo con 133 goles. Seguido de cerca por Arnoldo Iguarán que se quedó en 131 tantos y cierra el podio Marino Klinger con 99 anotaciones.

El próximo partido de Millonarios FC será ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. El partido será crucial para las aspiraciones del albiazul para llegar a una nueva final pues no sumar de a tres puntos sería permitir a los ‘pijaos’ ampliar la diferencia y a América de Cali entrometerse en el camino.

