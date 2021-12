Tras 50 años de sequía, el Atlético Mineiro de Dylan Borrero volvió a ser campeón del Brasileirão

El club Atlético Mineiro donde milita el futbolista colombiano Dylan Borrero se consagró campeón de la temporada 2021 del Brasileirão en la jornada de este jueves 2 de diciembre, tras vencer 3-2 a Bahia de los colombianos Hugo Rodallega y Juan Pablo Indio Ramírez.

El club de Belo Horizonte comenzó perdiendo 2-0 con los goles de Luiz Otávio y Gilberto al 62‘ y 66’. Y en menos de cinco minutos, Hulk (73’) y Keno (74’ y 77’) remontaron la historia para los visitantes en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador Bahía.

Dylan Borrero, exjugador de Independiente Santa Fe, no jugó un solo minuto contra Bahia, no está convocado por Cuca desde el 23 de noviembre contra Palmeiras y no juega con el equipo desde el 16 de noviembre cuando disputaron el partido contra Athletico Paranaense, también por el Brasileirão.

A Mineiro le sobraron dos partidos para jugar el todos contra todos. En los duelos contra Red Bull Bragantino y Grêmio de Porto Alegre, del 5 y el 9 de diciembre, el equipo de Borrero llegará como campeón inalcanzable con Flamengo como perseguidor. Con 81 puntos Mineiro festejó por anticipado con un balance de 25 victorias, seis empates y 5 derrotas en 36 fechas jugadas de momento.

Atlético Mineiro volvió a ser campeón brasileño tras 50 años de sequía en la liga doméstica. Dylan Borrero, por su parte, llegó a su tercer título en el palmarés como profesional, tras haberse consagrado campeón del campeonato Mineiro en 2020 y 2021.

En lo que respecta al club albinegro, su primer título de primera división lo obtuvo en 1971, cuando el torneo no se denominaba Brasileirão como tal. En ese entonces, el equipo derrotó al Santos de Pelé tan solo meses después de que la selección brasileña se consagrara campeona del Mundial México 1970.

Desde agosto de 2021 a Borrero lo acompañó en la plantilla el delantero hispano-brasileño Diego Costa -hoy sancionado- pero que fue vital para conseguir el campeonato tras durar más de medio año sin un club ejerciendo profesionalmente. Junto a Hulk fue una de las duplas que más oportunidades de peligro creó en el balance de 60 goles anotados y 27 concedidos.

Entre los compañeros de Borrero en el título están el chileno Eduardo Vargas, el brasileño Keno y el venezolano Jefferson Savarino. En la zona de creación han destacado los argentinos Nacho Fernández, exjugador de River Plate, y Matías Zaracho.

Atlético Mineiro fue eliminado en semifinales de la Libertadores ante el Palmeiras (actual campeón) y todavía puede sumar un título más esta temporada, pues este mes disputará la final de la Copa de Brasil contra Athletico Paranaense.

Así va la tabla de posiciones en la parte más alta de la clasificación en el Brasileirão 2021 a falta de dos fechas pendientes por jugar en el todos contra todos de la primera división verdeamarehla:

Tabla de posiciones - Brasileirão 2021; jueves 2 de diciembre

