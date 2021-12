Carlos Amaya será el candidato presidencial de Verde Oxígeno y no Ingrid Betancourt

Foto: @CarlosAmayaR

El Partido Verde decidió hace unas semanas dejar en libertad a sus militantes para que apoyaran a candidatos alternativos en las próximas elecciones presidenciales, dejando sin aval a los precandidatos que tenían como Carlos Amaya y Camilo Romero, el primero terminó en la Coalición Centro Esperanza, y el segundo en el Pacto Histórico.

Mientras cada precandidato de la Coalición ya tenía el aval de un partido o movimiento político, Amaya recibió este jueves el espaldarazo del resucitado partido Verde Oxígeno que fundó Ingrid Betancourt cuando se lanzó a la candidatura presidencial en 2002 antes de ser secuestrada por las Farc.

El Consejo Nacional Electoral informó apenas este 1 de diciembre que le devuelve la personería jurídica al Movimiento de Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado y a Verde Oxígeno, por lo que no solo podrá tener su propio candidato presidencial sino que además podrá participar en las elecciones legislativas con sus propias listas.

En medio de la convención “Somos Verde Esperanza”, que reunió a los políticos que hacen parte de la Coalición, se dio a conocer que será Amaya quien lleve la precandidatura de Oxígeno a la consulta que se realizará en marzo del próximo año para que quede solo un candidato oficial del autodenominado centro, y no Betancourt como se pensó luego de que su partido reviviera.

“Con gran emoción, recibimos este árbol de manos de Ingrid Betancourt. Lo cuidaremos y lo haremos crecer, querida Íngrid. Sembrar esperanza, sembrar verde, sembrar oxígeno en todo el país. ¡Así lo haremos!”, señaló Amaya, quien entra a competir con Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo.

Y agregó: “Vamos a defender nuestro verde, nuestra historia y vamos a trabajar duro porque la Coalición Centro Esperanza sea la mayor esperanza de Colombia y lidere la transformación de nuestro país”.

En entrevista con Blu Radio, Ingrid Betancourt pidió que la dejen en libertad para decidir cómo le puede servir a Colombia y calificó de noticia falsa que se vaya a lanzar como candidata presidencial.

“Me lo han preguntado tanto. Ayer comencé a ver noticias que daban por hecho que me iba a lanzar. Eso es solo fake news. Déjenme la libertad, por favor, no me pongan contra la pared. Déjenme tener un espacio para pensar desde dónde quiero ayudar a Colombia”, aclaró.

En esa entrevista también habló de Gustavo Petro por quien hizo campaña en 2018, y dijo que no volvería a votar por él. “Hay una retórica contra muchos empresarios. Colombia no puede seguir adelante castigando a los empresarios”, precisó.

Sobre la supuesta llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico dijo: “Estoy hablando de la reacción valiente y valerosa de quienes están indignados por la llegada de Luis Pérez a la coalición de Petro. No todo vale, uno puede venderle el alma al diablo para llegar a la Presidencia”.

Con su partido de vuelta, la excandidata señaló que es un momento muy emotivo, “porque es la posibilidad de caminar juntos este camino que nos va a llevar a la libertad (...) y hoy cuando nos entregan este instrumento queremos ponerlo al servicio de todos aquellos que quieran transformar al país. Hoy nos unimos, con toda la fuerza de esta legalidad recuperada, a la Coalición Centro Esperanza que les devolverá a todos ustedes la opción de una vida mejor”.

Betancourt indicó que la alianza de centro tendrá una representación del 70 % por mujeres en la listas al Congreso de Colombia y pondrá al partido Verde Oxígeno al servicio de ese propósito.

SEGUIR LEYENDO: