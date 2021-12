La nueva imagen de Pedro Roda, ‘Olegario’ en Pasión de Gavilanes

Pedro Roda

El regreso de Pasión de Gavilanes a la pantalla chica colombiana tiene a los seguidores de la novela en expectativa. La segunda entrega de la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes se aproxima y, con ella, las noticias de actualización de lo que ha sido la vida de los actores que hicieron parte de esa producción hace más de 17 años. Pedro Roda, quien le dio vida a ‘Oligario’, es uno de los integrantes del elenco de los cuales se ha venido hablando, por estos días, debido al cambio en su imagen y las especulaciones .

Roda no solo se dedica a las artes escénicas, por el contrario, trabaja en la música y como artista plástico. ‘Oligario’, su personaje en la popular novela, era uno de los trabajadores más antiguos y leales de la familia Elizondo. Luego de una fuerte discusión con ‘Fernando Escandón’, y ser despedida por ‘Gabriela’, madre de las hermanas Elizondo, deja de trabajar en la hacienda y se va con los hermanos Reyes.

El actor, tras su participación en ‘Pasión de Gavilanes’, ha participado en otras creaciones audiovisuales, por ejemplo, Bolívar (2019), Tonada al Viento (2020), Enfermeras (2021), Lala’s Spa (2021), Café con aroma de mujer (2021) y La reina del flow (2021). Roda tiene una banda de rock llamada ‘hora local’, y es dueño de una marquetería en Bogotá llamada ‘Encuadro’.

“Es un negocio duro, difícil porque eso realmente es un arte, es una cosa que hay que saber”, dijo en la sección de ‘Mañanas con Uno’, en donde, además, el bogotano aseguró que lleva más de 30 años en la actuación. El arte también hace parte de su vida, por ello, reveló que su fuerte en esta disciplina es el grabado en metal y las pinturas en óleo. Es hijo del pintor Juan Antonio Roda y de María Fornaguera.

Estudio el Liceo Juan Ramón Jiménez y, un año más tarde, adelantó estudios de actuación. En 1982, fue alumno de David Manzur, en su academia. Allí aprendió sobre pintura y encontró una nueva pasión y forma de ingresos económicos. En 1983 viajó a España. En territorio europeo estudió en la Academia Portal del Ángel, en Barcelona. En 1984 estuvo en la Academia Massana.

Roda, por estos días, vive en su finca, un espacio ubicado en los llanos orientales. Vivir allí le ha permitido ver el panorama de manera diferente. Así mismo, asegura que no cambiaría su estilo de vida por nada del mundo.

A la espera del estreno de la segunda entrega de ‘Pasión de Gavilanes’, muchas noticias han rondado a la producción. No solo se confirmó la presencia de actores como Michel Brown, sino que, además, se ha informado de lamentables noticias como la muerte de Sebastián Boscán. El actor, que interpretó a ‘Leandro’, falleció luego de luchar contra el cáncer de estómago. El actor falleció el pasado 28 de noviembre en Medellín. Tenía 41 años de edad.

“A Sebastián Boscán como actor le ha tocado hacer de todo. Así que yo simplemente me divierto, no hago otra cosa que jugar y para mí hoy, que es el día del actor, me siento feliz porque me paguen por hacer lo que más me gusta y jugar es eso: al vaquero, al bailarín, al modelo, al secuestrado (...) “La gente se ha sorprendido mucho. Tengo muchas canas, tengo 17 años más. Con excepción de Amparo (Grisales) todos envejecemos normal”, comentó, con el humor que lo caracterizaba, en una entrevista para Noticias Caracol, por aquellos días en los que la novela estaba siendo retransmitida.

La novela, según se sabe hasta el momento, podría ser estrenada para principios del año 2022, sin embargo, nada ha sido confirmado. Seguidores de la historia aseguran que podría ser el 14 de febrero a través de Telemundo.





