Deportivo Cali visita a Junior con un viejo conocido en sus filas y con la misión de ampliar su ventaja en los cuadrangulares

El Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, buscará el miércoles mantener su buena racha cuando visite el martes al Junior en Barranquilla en la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, en la que Atlético Nacional tratará de enderezar su camino en casa del Pereira.

El equipo ‘Azucarero’ lidera el Grupo A tras haber derrotado 2-1 al Deportivo Pereira en la primera jornada, mientras que el Junior llega envalentonado luego de haberse llevado un punto de su visita al Atlético Nacional, que en el papel es el equipo más fuerte de la zona.

Uno de los principales atractivos del encuentro será el regreso del veterano Teo Gutiérrez a su casa, el estadio Metropolitano de Barranquilla, con la camiseta de otro equipo colombiano que no es el Junior.

El internacional colombiano, de 36 años, ha sido una de las fichas clave para Dudamel y su equipo, que terminaron en un buen nivel la fase regular, junto a los centrales Jorge Marsiglia y Hernán Menosse, que también han subido su rendimiento en los últimos partidos.

También se prevé que aparezcan en el once titular otros jugadores de nivel destacado como el centrocampista Andrés Colorado y los delanteros Harold Preciado y Ángelo Rodríguez.

Entre tanto, el Junior, dirigido por el exseleccionador sub’20 de Colombia Arturo Reyes, contará con el extremo Edwuin Cetré, que anotó goles en los últimos tres partidos que disputó; el veterano portero uruguayo Sebastián Viera, capitán del equipo, y el centrocampista Didier Moreno, exjugador del Deportivo La Coruña.

El duelo entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla será uno de los más atractivos en la segunda jornada de los cuadrangulares en la Liga BetPlay, no solo por la categoría en las nóminas de ambos equipos, sino por un futbolista en especial: Teófilo Gutiérrez.

El miércoles 1 de diciembre será la primera ocasión en que el jugador de La Chinita juegue en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez vistiendo la camiseta de un club distinto al de Junior, donde se ganó el corazón de la fanaticada, aunque su vinculación laboral no terminara en las mejores condiciones una vez culminada el torneo apertura de este 2021.

Acerca del partido en Barranquilla, clave tanto para el cuadro tiburón como para el azucarero en su objetivo de llegar a la final del colombiano, Teo conversó con El Heraldo y dejó sus impresiones. Aunque se mostró agradecido con el Cali por acogerlo este semestre, no ocultó su incomodidad por enfrentar al equipo de sus amores.

“Sí, sin duda [se sentirá incómodo], primera vez que voy a ir a Barranquilla con otra camiseta, con otro equipo, pero bueno, lo más importante es que la gente vaya y disfrute del espectáculo. Ojalá gane el mejor”, comentó.

El medio local también preguntó a Teo, determinante en dos de las estrellas del Junior, si de hacer un gol con el Deportivo Cali festejaría ante la hinchada en el Metropolitano. “No, no, por favor. Junior es el equipo de mis amores, de mi familia, de mis amigos, así que hay un respeto enorme y un amor grande hacia la institución. No me muero por hacerle un gol a Junior, pero sí quiero ganar y que juguemos bien para que la gente disfrute en el estadio”, respondió.

