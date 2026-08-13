Atlético Nacional donará parte de la boletería del partido ante Santa Fe para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia: estos son los precios

Atlético Nacional ya había donado la boletería del partido amistoso ante Deportivo Táchira, para las víctimas del terremoto en Venezuela - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

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Colombia continúa atendiendo las consecuencias del terremoto que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto de 2026, y que dejó una emergencia concentrada principalmente en varias capitales.

De acuerdo con el más reciente reporte compartido por el presidente Abelardo de la Espriella, el balance consolidado registra 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas en todo el país, producto de la tragecia que tuvo como epicentro a San José de Palmar, en el Chocó.

La organización señaló que la emergencia de mayor magnitud está concentrada en cinco capitales, mientras que las otras 27 operan con normalidad o presentan afectaciones menores. Entre las ciudades priorizadas aparecen Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Quibdó, donde se concentran buena parte de las necesidades derivadas del movimiento sísmico.

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Asocapitales informó que se requiere coordinación entre las administraciones locales y las autoridades nacionales para atender la emergencia. Entre las acciones planteadas están el contacto inmediato con los alcaldes de Pereira, Cali, Manizales y Quibdó, la cooperación intermunicipal mediante equipos USAR de Bogotá y Medellín hacia Cali, y la canalización de las necesidades de las ciudades afectadas ante la Sala de Crisis Nacional y el nuevo Gobierno.

"Nos une la solidaridad por Colombia", la iniciativa de Atlético Nacional para ayudar a los damnificados por el terremoto en el país - crédito Atlético Nacional

En Medellín regresará el fútbol profesional colombiano

En Medellín, ciudad que será sede este sábado del partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, la situación también ha generado acciones de apoyo. Precisamente, el conjunto antioqueño decidió aprovechar la realización del encuentro para poner el fútbol al servicio de la atención de la emergencia.

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Atlético Nacional confirmó una iniciativa solidaria para el partido de este sábado 15 de agosto contra Independiente Santa Fe, correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2026. El club anunció que destinará una parte de los recursos recaudados por la venta de entradas a la ayuda de las familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia.

El encuentro se disputará a las 6:05 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, después de que la Dimayor confirmara la realización del compromiso. Para Atlético Nacional, la jornada será una oportunidad para utilizar la convocatoria de sus hinchas como un mecanismo de apoyo a las personas que atraviesan las consecuencias de la emergencia.

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“Este sábado en el Atanasio nos jugamos un partido por Colombia”, señaló el conjunto antioqueño en el anuncio de la iniciativa. La institución explicó que, además de la donación proveniente de la boletería, habilitará diferentes mecanismos para que los aficionados puedan contribuir antes del compromiso.

Esta es la boletería para el partido entre Atlético Nacional e independiente Santa Fe - crédito Atlético Nacional

Los mecanismos de donación que habilitará Atlético Nacional para este sábado 15 de agosto

El club instalará un centro de acopio humanitario desde la 1:00 p. m. hasta las 6:30 p. m., en las afueras de la puerta 7, en el costado occidental del estadio. Allí, Atlético Nacional y varias entidades aliadas recibirán alimentos no perecederos, artículos de aseo y otros elementos de primera necesidad.

Entre los productos que los aficionados pueden llevar están:

Agua

Arroz

Aceite

Pasta

Lentejas

Fríjol

Garbanzo

Arveja

Alimentos enlatados

Harina de maíz y trigo

Panela, chocolate

Frutos secos

Avena

Coladas

Leche en polvo

Leche líquida UHT de 200 mililitros

Alimentos listos para el consumo

También serán recibidos elementos de higiene y atención básica como jabón, shampoo, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebé y adulto, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas. Atlético Nacional aclaró que se deben evitar frutas, verduras y alimentos que necesiten refrigeración.

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Otra de las alternativas será la donación de sangre. La jornada estará liderada por Quirosalud y tendrá como objetivo facilitar que los asistentes puedan contribuir con este recurso. Según la información entregada por el club, quienes quieran donar no deben haber consumido previamente alcohol o sustancias psicoactivas ni haberse sometido a algún procedimiento médico durante los últimos seis meses.

Además, se habilitará un punto para realizar aportes económicos a través de PRESENTES, corporación que, de acuerdo con Atlético Nacional, lleva más de 43 años trabajando con comunidades afectadas por desastres naturales para contribuir al restablecimiento de sus condiciones de vida.

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La principal novedad para los asistentes al partido estará, sin embargo, en la propia compra de la entrada. El conjunto antioqueño confirmó que una parte de lo recaudado por concepto de boletería será destinada a las familias afectadas por la tragedia.

Estos son los alimentos y elementos que el club antioqueño sugiere donar para las víctimas de la catástrofe - crédito Atlético Nacional

Boletería del partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe

Sur: $45.000

Norte: $45.000

Gramilla: $45.000

Oriental Baja: $67.000

Oriental Alta: $73.000

Occidental Baja: $119.000

Occidental Alta: $130.000

Platea: $198.000

Atlético Nacional planteó la iniciativa como una forma de convertir el partido en un espacio de solidaridad. La institución señaló que la contribución no se limitará a quienes ingresen al estadio, pues también podrán participar las personas que se acerquen a las carpas ubicadas alrededor de la plazoleta Occidental.

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