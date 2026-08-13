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Dramática historia de una familia en Cali: esposos murieron abrazados bajo los escombros y una de sus trillizas también fue encontrada sin vida

Entre las ruinas fueron encontrados los discos del padre de familia, un recuerdo que uno de sus amigos valora con mucho cariño tras su inesperada partida durante el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia

El amigo de una de las víctimas de la tragedia se refirió a sus gustos musicales y mostró que compartieron muy felices un día antes del terremoto - crédito djprilla / Instagram

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El terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento de Chocó, Colombia, dejó una de sus escenas más dolorosas en Cali (Valle del Cauca), pues el colapso de uno de los edificios causó la muerte de tres ciudadanos, identificados como Jairo Hernán Saavedra, Victoria Caicedo y su hija Sofía, una de sus trillizas. Mientras tanto, se confirmó que Ana María, otra de las hijas, fue rescatada con vida, aunque su hermana Isabella sigue desaparecida entre los escombros.

La familia vivía en el apartamento con sus hijas trillizas Ana María, Sofía e Isabella cuando el movimiento telúrico derrumbó la estructura ubicada en la carrera 58 en esa ciudad del suroccidente colombiano. Desde las primeras horas de la emergencia, los organismos de socorro iniciaron la búsqueda de los cinco integrantes.

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Después de una ardua jornada, una de las mellizas fue encontrada con vida. El reporte médico indicó que la joven sufrió múltiples lesiones y por eso fue trasladada a la Clínica Imbanaco, donde logró comunicarse con sus familiares para confirmar que había sobrevivido, mientras sus seres queridos lidiaban con el dolor de la partida de los demás miembros de la familia.

Los familiares recuerdan los mejores momentos de las trillizas - crédito camilam360/Instagram
Los familiares recuerdan los mejores momentos de las trillizas - crédito camilam360/Instagram

Las labores de rescate en medio de la desolación y la esperanza

Durante la madrugada del miércoles 12 de agosto, los rescatistas hallaron sin vida a Jairo y a Vicky. Poco después también confirmaron la muerte de Sofía Saavedra Caicedo.

Isabella Saavedra Caicedo continúa desaparecida entre las ruinas del edificio, por lo que los equipos de rescate siguen avanzando entre las placas concreto que bloqueaban el acceso a distintas zonas de la estructura.

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Para familiares y amigos, cada hora representa una carrera contra el tiempo, debido a que la expectativa seguía centrada en que los rescatistas pudieran encontrar a la última de las trillizas.

Los esposos fueron hallados abrazados

Camila Martínez Sierra, allegada a las víctimas, confirmó el hallazgo sin vida de Jairo y de Vicky. En su mensaje señaló que ambos fueron encontrados abrazados, un detalle que causó dolor entre sus allegados, pues hasta el último minuto de su vida se expresaron su amor.

Martínez Sierra también confirmó la muerte de Sofía: “Toti era una niña llena de amor, rodeada de una familia que la amaba profundamente”. Sin embargo, la allegada mantuvo la atención en la búsqueda de Isabella, demostrando la esperanza que tienen en encontrarla con vida.

El desgarrador mensaje demostró la tristeza de esta familia por el desenlace de los esposos y una de sus hijas - crédito camilam360/Instagram
El desgarrador mensaje demostró la tristeza de esta familia por el desenlace de los esposos y una de sus hijas - crédito camilam360/Instagram

El recuerdo de Jairo que encontraron entre los escombros

DJ Prilla, amigo de Jairo Saavedra, contó a través de su cuenta de Instagram que seis horas antes de la tragedia había compartido con él. Recordó que Jairo, aficionado a la salsa, le pidió una de sus canciones favoritas: Siempre Alegre.

El amigo relató así aquella conversación: “Yo todavía no puedo creer que Jairo seis horas antes que pasara todo esto del terremoto me haya dicho: ‘Prilla, la canción Siempre Alegre es una canción que me gusta tanto que el día que me muera la quiero en mi lápida’...”, también recordó su respuesta y cómo ese intercambio adquirió otro sentido tras el terremoto.

Entre los escombros, el allegado encontró una caja con parte de la colección musical de Jairo. Al revisar los discos dijo: “Esta es la colección de Jairo. Estoy segurísimo”.

Solo una de las trillizas sobrevivió y otra es buscada por el equipo de rescate - crédito camilam360/Instagram
Solo una de las trillizas sobrevivió y otra es buscada por el equipo de rescate - crédito camilam360/Instagram

A través de sus perfiles en redes sociales, el amigo también difundió un video grabado el 9 de agosto de 2026, un día antes de la tragedia, en el que Jairo aparecía junto a su esposa, bailando y celebrando con amigos. Después de encontrar sus discos, dejó una despedida breve para él: “Jairo, tu DJ encontró tu música, mi bro”.

Mientras Ana María sigue bajo atención médica y tres miembros de la familia ya habían sido hallados, la búsqueda permanece concentrada en Isabella, pues entre los allegados persiste la esperanza de conocer su paradero cuanto antes.

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