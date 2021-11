Pekerman, de héroe a villano: como DT de Venezuela podría sacar a la selección Colombia de Catar 2022

Uno de los momentos más representativos para la selección Colombia en su historia, incluso para el propio José Néstor Pekerman, fue la apoteósica bienvenida al país luego de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, en la que por primera vez avanzó a cuartos de final. Miles de fanáticos acompañaron al equipo del Aeropuerto Internacional El Dorado al Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde, entre otras, se escuchó el coro “Pekerman es colombiano”.

Lo cierto es que José Néstor, el argentino que con sus planteamientos tácticos llevaron al combinado tricolor a un mundial después de 16 años, se robó el corazón de los colombianos, y ahora podría pasar de héroe a villano. El tiempo lo dirá, concretamente el 29 de marzo de 2022.

Colombia es cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, por lo que depende de sí para confirmar su asistencia a la cita mundialista. Para ello, es fundamental ganar los dos partidos que el quedan en Barranquilla (el 27 de enero, ante Perú, y el 24 de marzo, contra Bolivia) y aspirar a lograr, al menos, un punto como visitante (el 1 de febrero, con Argentina, y el 29 de marzo, enfrentando a Venezuela).

Es justo el último partido del cuadro cafetero en estas clasificatorias en el que Pekerman pueda asumir un papel protagónico: este 30 de noviembre fue anunciado como DT de Venezuela, que de ganarle a Colombia en cuatro meses podría llegar a arrebatarle la posibilidad de jugar su tercer mundial seguido, hazaña que solo logró en la década del 90.

“En realidad, tengo que ser sincero, soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos. Así me brindo yo. Espero que sea en Venezuela igual. Espero que sea lo mismo. No puedo comparar desde el afecto y la parte humana. Tengo todo el mejor recuerdo y el cariño por la gente de Colombia”, afirmó Pekerman en su presentación.

Sí, quiere a Colombia, eso es una certeza, pero dirigiendo a la Vinotinto, Pekerman será profesional: si puede vencer a los dirigidos por Reinaldo Rueda, algunos de ellos a quienes lideró en la selección durante años, seguramente lo hará. Por supuesto, juega en contra para el argentino la experiencia de algunos jugadores, él lo reconoció: “En lo futbolístico, es una situación diferente. Colombia ha sabido estar en mundiales, tuvo etapas y generaciones futbolística que también fueron a mundiales”.

Tras su presentación como timonel de la escuadra venezolana, a José Néstor Pekerman se le preguntó la razón por la cual dio un paso a un costado como DT de Colombia, pero prefirió no pronunciarse al respecto, lo hecho, hecho está.

“Cuando me fui de Colombia dije que nunca iba a hablar del porqué me iba de Colombia, lo que no se dijo en su momento no me parece correcto decirlo. Solo mi agradecimiento, mi cariño por todo el pueblo y la gente colombiana, los jugadores y la selección”, comentó.