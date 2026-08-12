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Fabian Sambueza, de Atlético Bucaramanga, es el mejor deportista del fútbol colombiano en 2026, según estas estadísticas

El CIES de la FIFA expuso un listado de los 10 mejores jugadores de la Liga BetPlay en todo el año. Atlético Nacional, Deportes Tolima y América de Cali fueron los equipos que más jugadores tuvieron en el ranking

Millonarios vs. Bucaramanga
Fabián Sambueza registra 17 partidos jugados como titular, 5 goles anotados y 3 asistencias en la temporada con el Atlético Bucaramanga - crédito Atlético Bucaramanga
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Fabián Sambueza, volante de Atlético Bucaramanga, fue ubicado como el mejor mediocampista de la Liga BetPlay en 2026, de acuerdo con el índice de rendimiento elaborado por el CIES Football Observatory a partir de datos de Impect. Ese observatorio es el oficial para el análisis de rendimiento de la FIFA, mpaximo ente del fútbol profesional a nivel mundial.

El argentino, de 38 años, obtuvo una valoración de 84,1 sobre 100, una diferencia considerable respecto a los demás jugadores incluidos en el escalafón. El listado tiene en cuenta a los futbolistas que han disputado más de 250 minutos y, además, al menos el 50% de los minutos totales de su equipo. Bajo esos criterios, Sambueza aparece en la primera posición, por delante de Rafael Carrascal, de América de Cali, y Alexis Serna, de Independiente Medellín.

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El resultado también destaca por la diferencia entre el argentino y sus principales perseguidores. Carrascal obtuvo 80,2 puntos, mientras que Serna alcanzó 77,6. Es decir, Sambueza supera por 3,9 unidades al segundo y por 6,5 al tercero.

Rafael Carrascal es el capitán de América de Cali- crédito América de Cali
Rafael Carrascal es el capitán de su equipo, y el segundo mejor jugador del fútbol profesional colombiano, según el CIES - crédito América de Cali

Los 10 mejores mediocampistas del FPC, según CIES

  1. Fabián Sambueza – Atlético Bucaramanga: 84,1
  2. Rafael Carrascal – América de Cali: 80,2
  3. Alexis Serna – Independiente Medellín: 77,6
  4. Sebastián Guzmán – Deportes Tolima: 77,3
  5. Josen Escobar – América de Cali: 77,2
  6. Jorman Campuzano – Atlético Nacional: 76,6
  7. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional: 76,4
  8. Yimmi Chará – Junior de Barranquilla: 76,4
  9. Brayan Rovira – Deportes Tolima: 76,1
  10. Larry Vásquez – Internacional de Bogotá: 75,5

América de Cali, Atlético Nacional y Deportes Tolima son los clubes con mayor representación, con dos jugadores cada uno. El conjunto vallecaucano tiene a Carrascal y Josen Escobar, mientras que Nacional aparece con Jorman Campuzano y Juan Manuel Rengifo. Por Tolima están Sebastián Guzmán y Brayan Rovira. El listado lo completan Yimmi Chará, de Junior, y Larry Vásquez, de Internacional de Bogotá.

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Así es como el CIES da a conocer el listado de los mejores 10 jugadores del fútbol profesional colombiano - crédito CIES
Así es como el CIES da a conocer el listado de los mejores 10 jugadores del fútbol profesional colombiano - crédito CIES

Las estadísticas de Fabián Sambueza

El radar estadístico permite conocer cuáles son las características que explican la valoración del futbolista de Bucaramanga. Su principal fortaleza está en el juego ofensivo individual. En el indicador ‘Take on’, relacionado con la capacidad para superar rivales, encarar y ganar duelos ofensivos, aparece claramente por encima del promedio de la Liga.

También presenta un registro destacado en ‘Chance creation’, categoría que mide su participación en la generación de oportunidades. Esto evidencia que su influencia no se limita a conducir el balón o superar adversarios, sino que también tiene incidencia en la creación de situaciones de peligro.

Otro de los apartados en los que Sambueza sobresale es ‘Orchestration’, relacionado con la capacidad para organizar y darle sentido a los ataques. El dato permite identificar el perfil de un mediocampista ofensivo que interviene tanto en la generación como en la organización de las acciones cuando su equipo avanza hacia campo contrario.

En ‘Finishing’, además, aparece ligeramente por encima del promedio. Aunque no es su principal diferencial, el registro señala que también tiene una capacidad de finalización superior a la media de la competición.

Atlético Nacional
Atlético Nacional es uno de los tres equipos que más jugadores aporta al top 10 de los mejores jugadores del FPC, con tres de su plantilla - crédito Atlético Nacional

El análisis también muestra cuáles no son sus principales virtudes. En ‘Build up’, relacionado con la construcción desde posiciones más retrasadas, Sambueza aparece por debajo del promedio de la liga. Su mayor influencia está en zonas ofensivas y no necesariamente en el inicio de las posesiones desde campo propio.

En el juego aéreo ofensivo presenta un diferencial positivo, aunque moderado. En ‘Air defence’ se mantiene cerca de la media, mientras que en ‘Ground defence’ tampoco aparece como un especialista, pues su registro se ubica aproximadamente en el promedio.

Así, el índice del CIES presenta una explicación estadística para el primer lugar de Sambueza: su capacidad para superar rivales, crear oportunidades y organizar ataques pesa más que sus registros defensivos o su participación en la construcción desde atrás. A sus 38 años, el argentino lidera el escalafón de mediocampistas de la Liga BetPlay con una valoración de 84,1, la más alta entre los diez futbolistas analizados.

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