Colegios afectados por el terremoto podrían recibir hasta US$48 millones del CAF para su recuperación

El CAF planteó la posibilidad de reorientar recursos del Programa de Espacios Educativos para atender los daños en colegios afectados por el terremoto -crédito Carlos Ortega/EFE

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La atención a los colegios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, pero sobre todo Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia, podría contar con recursos de cooperación internacional.

La propuesta fue planteada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que ofreció la posibilidad de redirigir parte de un programa que ya está en marcha para responder a las necesidades surgidas tras la emergencia.

La alternativa contempla US$48 millones del actual Programa de Espacios Educativos. Estos recursos podrían ser utilizados para atender los daños registrados en instituciones educativas, una vez se conozca con precisión cuáles requieren intervención y qué tipo de obras necesita cada establecimiento. La propuesta fue abordada durante una reunión entre la ministra de Educación, Viviane Morales, y Rodrigo Peñailillo, representante del CAF en Colombia. En el encuentro se revisaron las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

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El diagnóstico de cada institución será determinante para establecer cuáles colegios serán priorizados y qué obras necesitan -crédito @MoralesViviane/X

Uno de los puntos centrales es que los US$48 millones no corresponden a un desembolso adicional aprobado para esta emergencia. Se trata de recursos que ya hacen parte del Programa de Espacios Educativos y cuya eventual destinación sería modificada para responder a los daños ocasionados por el movimiento telúrico. El CAF manifestó su disposición de respaldar las acciones que adelante el Gobierno para recuperar los establecimientos afectados. Además del componente financiero, la entidad ofreció asistencia técnica al Ministerio de Educación para acompañar las labores directamente en los territorios donde se concentran los daños.

Ese acompañamiento permitirá realizar una revisión más detallada de las instituciones. Los equipos deberán identificar los colegios afectados, establecer las condiciones en las que quedaron sus instalaciones y precisar cuáles son las obras necesarias para que puedan recuperar sus condiciones de funcionamiento. Con esa información se podrá definir qué instituciones requieren atención prioritaria y cómo deberían distribuirse los recursos disponibles. El diagnóstico tendrá un papel determinante, debido a que la propuesta todavía debe avanzar en la definición de los recursos que serán reorientados y de los establecimientos que recibirán las intervenciones.

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El Ministerio de Educación plantea comenzar de manera inmediata el despliegue de equipos técnicos hacia las zonas afectadas. La intención es que la evaluación no se limite a los reportes disponibles desde las oficinas centrales y que las condiciones de cada colegio puedan ser verificadas directamente en el territorio.

Los equipos del Ministerio de Educación realizarán evaluaciones en las zonas donde se reportaron afectaciones en la infraestructura educativa -crédito CAF

La relación entre el CAF y Colombia en infraestructura educativa ya existe. El Programa de Espacios Educativos fue diseñado para contribuir al mejoramiento de las condiciones físicas de los lugares donde estudian niños, niñas y jóvenes. Ahora, ante los daños causados por el terremoto, se estudia la posibilidad de orientar una parte de esos recursos hacia las necesidades más urgentes.

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Para las comunidades educativas, la recuperación de los planteles tiene implicaciones que van más allá de reparar salones, paredes o techos. Cuando un colegio deja de funcionar, las actividades académicas se interrumpen y también se altera la rutina de estudiantes, docentes y familias. Por esa razón, el Ministerio busca incorporar la infraestructura educativa dentro de las acciones de respuesta frente a la emergencia. La prioridad será contar con información suficiente para establecer el alcance de los daños y definir las intervenciones que permitan avanzar hacia la recuperación de los establecimientos.

El proceso todavía se encuentra en una etapa de definición. Aunque el CAF puso sobre la mesa la posibilidad de orientar los US$48 millones y ofreció acompañamiento técnico, aún deben establecerse las instituciones que serán priorizadas y la forma en que se utilizarán los recursos existentes.

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Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia estuvieron entre las ciudades con afectaciones tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Xinhua News /Colprensa/ Europa Press

La propuesta representa así una alternativa para atender los daños en los colegios sin que, por ahora, pueda hablarse de un nuevo desembolso internacional. El siguiente paso estará relacionado con el diagnóstico de las instituciones afectadas y con la definición de las obras que deberán ejecutarse en cada zona.

Mientras los equipos técnicos avanzan hacia los territorios, el Ministerio de Educación deberá determinar las necesidades concretas de cada establecimiento. Con esa evaluación será posible ordenar las intervenciones y establecer cómo los recursos del programa pueden contribuir a recuperar los espacios educativos afectados por el terremoto.