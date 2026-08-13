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Un colombiano daría el golpe en el mercado de fichajes de Europa: sería el reemplazo de Richard Ríos en Benfica

Debido a los rumores de una posible salida del volante de la Tricolor, el conjunto portugués se movería rápido y encontraría a un hombre que es revelación en el continente

Richard Ríos lleva solo un año en el Benfica, pero debido a sus buenos números en la última temporada, saldría a otra liga importante en Europa - crédito Pedro Rocha/REUTERS
Richard Ríos lleva solo un año en el Benfica, pero debido a sus buenos números en la última temporada, saldría a otra liga importante en Europa - crédito Pedro Rocha/REUTERS
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El Benfica quiere una temporada ganadora con colombianos en su plantilla, pues primero llegó Richard Ríos en 2025, después de su buena actuación en el Mundial de Clubes con el Palmeiras, y en el actual mercado de fichajes contrató a Jhon Jáder Durán, a préstamo desde Al Nassr.

Con respecto a Ríos, existe la opción de que salga en el periodo de transferencias, debido a las versiones que lo acercarían a la Premier League, y por eso el conjunto portugués se movería para analizar un reemplazo de manera rápida, pues ya arrancó la temporada en Portugal.

Por lo pronto, el club continúa en proceso de armarse para la nueva temporada, cuyo objetivo es salir campeón de la Primeira Liga y la Copa de Portugal, además de pelear poe el título de la Europa League, en la que se encuentra a un paso de llegar a la ronda principal.

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“Es el objetivo del Benfica”

Aunque los números de Ríos en su primer año no eran malos, con ocho goles y seis asistencias en 47 partidos, para el club no fue suficiente para ayudar en la pelea por el título, que perdió con Porto, e incluso la clasificación a la Champions, a la que no entró porque el Sporting de Lisboa le robó el cupo al final.

Según el periodista Bruno Andrade, citado por la cuenta Diário de Transferencias, el Benfica se interesaría en nada menos que Gustavo Puerta, debido a que encontraría mejores condiciones y proyección para formar a una estrella a futuro, además de ser el reemplazo ideal del otro cafetero.

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Gustavo Puerta ha sido sondeado por Bologna y Lazio de la Serie A de Italia - crédito Real Racing Santander
Gustavo Puerta ha sido sondeado por Bologna y Lazio de la Serie A de Italia - crédito Real Racing Santander

Para empezar, el joven de 23 años ya sabe lo que es “desbancar” a Ríos, pues en el Mundial 2026 lo mandó a la suplencia por decisión del técnico Néstor Lorenzo y la acción rindió frutos, pues se convirtió en uno de los mejores jugadores sub-23 del torneo por sus jugadas.

“Gustavo Puerta es el objetivo del Benfica para el mediocampo, en caso de salida de Richard Ríos, revela el periodista Bruno Andrade en CNN Portugal. En la última temporada, el mediocampista de 23 años marcó 3 goles en 33 partidos con el Real Racing Santander. El internacional colombiano tendrá una cláusula de rescisión entre los 16 y los 17,5 millones de euros”, mencionó la cuenta.

Gustavo Puerta
Gustavo Puerta aparecería como la alternativa del Benfica en el medio campo para la nueva temporada - crédito @DTransferencias/X

Queda por saber cómo será la negociación con Racing de Santander, conjunto que lleva un tiempo buscando la manera de vender al colombiano en el actual mercado, por una cifra superior a los 20 millones de euros, pero hasta ahora, solo el Bologna se acercó con 16 millones de euros.

La opción de Ríos en la Premier

En Inglaterra tomó fuerza el rumor de que el Newcastle evalúa fichar a Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en el actual mercado de pases europeo que cierra el 1 de septiembre.

El club portugués, que busca retener al antioqueño mientras rearma su proyecto tras la salida del cuerpo técnico anterior, solo aceptaría su salida por al menos 40 millones de euros, una cifra que el texto compara con una inversión previa superior en 10 millones respecto de lo pagado para sacarlo del Palmeiras.

Richard Ríos habló tras quedar en el banco en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán - crédito richardrios.m / Instagram
Richard Ríos viene de ser suplente en la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito @richardrios.m / Instagram

Según el reporte de Caracol Radio, el interés de los británicos se explica por la salida de Bruno Guimaraes al Arsenal por una cifra cercana a los 90 millones de euros, lo que abrió la búsqueda de un volante central. Entre las alternativas consideradas aparecen Viktor Froholdt, Felix Nmecha, Angello Stiller y Luka Sučić.

El costo de la operación aparece como el principal obstáculo, en un contexto en el que el Newcastle ya gastó 150 millones de euros en otras incorporaciones: Aladji Bamba, Lukáš Hornicek, Sean Steur, Ewen Jaouen y Bazoumana Touré. Ríos, que venía de jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, hace la pretemporada con el Benfica junto a su compatriota Jhon Jder Durán.

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