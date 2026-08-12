Once Caldas advirtió que la revisión de los estadios debe ser más exhaustiva después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

El estadio Palogrande de Manizales fue afectado en sus luces y algunas gritas, después del terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional

Guardar

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó una emergencia que trascendió las zonas cercanas al epicentro y generó afectaciones en diferentes regiones del país. El movimiento tuvo su origen en el departamento del Chocó y fue sentido con fuerza en ciudades como Manizales, Pereira, Cali y Quibdó, donde las autoridades comenzaron desde ese mismo día a evaluar los daños.

En Manizales, el impacto de la emergencia también alcanzó la infraestructura de la ciudad. Según el balance de Asocapitales, seis personas han fallecido, 182 resultaron heridas y alrededor de 4.000 fueron damnificadas. Además, se reportaron 1.970 viviendas averiadas, 1.150 viviendas colapsadas, 57 edificios colapsados y 19 edificaciones averiadas. En el sector educativo, 24 colegios públicos y 16 privados presentan afectaciones en estado crítico.

PUBLICIDAD

En medio de este panorama, el fútbol colombiano también tuvo que modificar su actividad. Los daños en diferentes escenarios y la situación que atraviesan varias ciudades llevaron a la suspensión de partidos, mientras los clubes evalúan las condiciones de sus jugadores, trabajadores e instalaciones.

Ellos son los jugadores de Once Caldas que hasta este miércoles en la mañana se pudieron volver a encontrar con sus familares - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Once Caldas ya llegó a Manizales, después de estar dos días en Bogotá

Once Caldas es uno de los equipos directamente afectados. El conjunto de Manizales regresó este miércoles 12 de agosto a la capital de Caldas, después de permanecer en Bogotá desde el lunes. El equipo había viajado a Montería para disputar su partido y, tras la emergencia, tuvo que permanecer allí antes de desplazarse a Bogotá y posteriormente regresar a Manizales.

PUBLICIDAD

Ramiro Ruíz, gerente deportivo de Once Caldas, explicó en entrevista con Blu Radio que dentro de la institución existe preocupación no solamente por las consecuencias deportivas de la emergencia, sino principalmente por la situación de las personas afectadas. Señaló que algunos funcionarios del club tuvieron que cambiar de vivienda y que el presidente Daniel Jaramillo de la institución se encuentra encabezando acciones de ayuda para los damnificados.

La situación también tocó directamente al plantel. El técnico Hernán Darío Herrera sufrió pérdidas en Cali, algo que, según Ruíz, mantiene consternado al grupo. El dirigente explicó que el ambiente dentro de la institución está marcado por la tristeza y que resulta difícil pensar en fútbol mientras otras personas enfrentan las consecuencias de la tragedia.

PUBLICIDAD

El programa en el cual el técnico Herrera hizo su anuncio fue Medio Tiempo, de Win Sports - crédito Win Sports

¿Cuándo regresará el fútbol colombiano?

“No podría celebrar un gol mientras una persona está perdiendo la vida”, manifestó Ramiro Ruíz al referirse, en Blu Radio, a la posibilidad de que el fútbol colombiano regrese este fin de semana,

El gerente deportivo también destacó la postura que ha tenido la Dimayor frente a la emergencia. Según explicó, el organismo ha mostrado empatía y disposición para entender que los partidos pueden pasar a un segundo plano mientras las ciudades afectadas afrontan la situación.

En el caso de Once Caldas, el club analiza ahora cómo proceder con sus próximos compromisos. La Alcaldía de Manizales determinó el cierre del estadio Palogrande durante agosto, por lo que la institución tendrá que revisar junto al cuerpo técnico y los jugadores las alternativas que existen para la programación de sus partidos.

PUBLICIDAD

El exportero habló sobre la labor que están realizando en la capital caldense para ayudar a las víctimas y encontrar a los desaparecidos tras el sismo de 7,4 grados que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 -crédito @WinSportsTV/X

Sin embargo, para Ruíz hay un asunto todavía más importante que resolver antes de pensar en el regreso de los aficionados a los estadios: conocer realmente el estado estructural de estos escenarios.

El gerente deportivo de Once Caldas hizo un llamado para que en las ciudades donde el terremoto se sintió con mayor intensidad se realicen estudios técnicos y estructurales exhaustivos.

“Una cosa es ver el estadio por encima y otra cosa es hacer un análisis estructural de los estadios, porque debemos proteger las vidas de quienes vayan a Once Caldas, a Pereira, a todas las personas que vayan a ver este bonito deporte”, afirmó.

PUBLICIDAD

Para el dirigente, la revisión debería convertirse en una exigencia para las diferentes ciudades del país. Su preocupación parte de la antigüedad de varios escenarios deportivos colombianos y de la posibilidad de que el movimiento sísmico haya provocado daños que no puedan identificarse a simple vista. “Los estadios en Colombia son demasiado antiguos. El movimiento fue de 7,4 y puede generar grietas internas que a simple vista no se vean”, concluyó Ruíz.