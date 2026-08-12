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Otro jugador que sufrió grandes pérdidas por el terremoto de 7,4 grados: campeón de Liga BetPlay resultó con su negocio afectado

El futbolista de Internacional de Palmira fue víctima por los daños a su establecimiento comercial, donde se cayó buena parte de la estructura

Carlos Ramírez
Carlos Ramírez fue afectado por los daños a uno de sus negocios por el terremoto que sacudió a Pereira - crédito Captura de video Gol Caracol / @calicheramirez29/Instagram
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Siguen saliendo imágenes de los estragos por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter del lunes 10 de agosto de 2026, en el Chocó, donde la cifra de muertos es superior a 200 en el Pacífico y el Eje Cafetero, además de millonarias pérdidas materiales y cientos de familias damnificadas.

El fútbol también se vio golpeado, pues algunos jugadores revelaron que sufrieron pérdidas millonarias en sus hogares y negocios, como le ocurrió a uno que fue campeón con el Deportivo Pereira en 2022, además de contar con pasado en Millonarios e Independiente Santa Fe.

Ese hecho se suma a otros como el del futbolista del Deportivo Cali que sufrió una fractura por el terremoto en la capital vallecaucana, así como los deportistas y colaboradores del cuadro Matecaña que se encontraban afuera de la ciudad al momento del temblor y volvieron al día siguiente, en medio de la tristeza.

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El terremoto acabó con su negocio

Dos días después del terremoto que afectó a buena parte del país, se conocen nuevas imágenes de las personas que fueron víctimas del terremoto por las pérdidas millonarias en sus hogares, pues algunos cayeron al suelo y solo quedaron los escombros, y otros por las afectaciones a sus negocios.

Ese es el caso de Carlos Ramírez, defensor central que hace parte del Internacional de Palmira, pero cuenta con experiencia en conjuntos grandes como Millonarios, Santa Fe, América y Once Caldas, con el que salió campeón de liga en 2010, además de ser ídolo del Pereira por la estrella de 2022.

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Carlos Ramírez
Carlos Ramírez juega actualmente en el Internacional de Palmira, pero fue campeón de la Liga BetPlay 2022 con el Deportivo Pereira - crédito @calicheramirez29/Instagram

A través de un video publicado por el medio Gol Caracol, se conocieron los estragos de uno de los negocios de motos del futbolista, llamado Vento Motor, que cuenta con varios puntos en Risaralda y uno terminó con varias afectaciones después del movimiento sísmico en el departamento.

Según las imágenes, una parte de la estructura cayó en varias de las motocicletas, dos de ellas con graves daños, así como una de las paredes al borde del colapso, pero no se reportaron personas lesionadas en el momento, además de que falta por confirmar la cifra exacta en dinero de lo perdido.

Carlos Ramírez
Así quedó uno de los negocios de motos de Carlos Ramírez tras el terremoto - crédito Captura de video Gol Caracol

Hasta el momento, no se tiene un pronunciamiento por parte del jugador y lo que se hará con ese punto de su negocio, además de que no se tiene información del resto de establecimientos de la misma empresa en el departamento, si se encuentran en buenas condiciones para operar.

Jugador fracturado por el temblor en Cali

El mediocampista del Deportivo Cali, Ronaldo Pájaro, sufrió fracturas tras una caída en su vivienda luego del terremoto que sacudió a Cali y el suroccidente de Colombia el lunes 10 de agosto, según informó el club en un comunicado.

La institución detalló que el jugador fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde los estudios confirmaron una luxufractura de codo y una fisura en el tobillo. El parte médico precisó mayor afectación en el codo y el tobillo del lado derecho del cuerpo.

Parte médico del Deportivo Cali sobre las lesiones de Ronaldo Pájaro durante el sismo del 10 de agosto - crédito Deportivo Cali
Parte médico del Deportivo Cali sobre las lesiones de Ronaldo Pájaro durante el sismo del 10 de agosto - crédito Deportivo Cali

De acuerdo con el Deportivo Cali, por la inestabilidad de la articulación del codo, Pájaro será sometido a una intervención quirúrgica, mientras que la lesión del tobillo recibirá tratamiento conservador. El club agregó que el futbolista permanece bajo seguimiento del cuerpo médico y que su evolución se informará según su progreso clínico.

El jugador se pronunció en una historia de Instagram: “Muy agradecido por preocuparse, gracias a Dios estoy bien y no pasó a mayores”. También pidió no olvidar a quienes necesitan ayuda: “No dejemos a un lado que hay mucha gente que necesita ayuda en este momento tan difícil. Dios los bendiga a todos”.”

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