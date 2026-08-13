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Lina María Garrido anunció los pilares de su gestión en la ANT tras su posesión: “Vamos a limpiar la casa”

La exrepresentante a la Cámara asumió la dirección de la entidad que fue dirigida por Juan Felipe Harman durante el Gobierno Petro

Lina María Garrido tomó posesión de su cargo como directora de la ANT - crédito ANT
Lina María Garrido tomó posesión de su cargo como directora de la ANT - crédito ANT
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Lina María Garrido, la exrepresentante a la Cámara oriunda de Arauca, conocida por sus posturas de derecha y su emblemático sombrero, asumió la dirección de la Agencia Nacional de Tierras, entidad abanderada de la entrega de tierras a los campesinos afectados durante el conflicto armado, como parte de la reforma agraria del anterior Gobierno.

La profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos fue designada como nueva directora general de la entidad a través del decreto 1149 de 2026, firmado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.

Sin embargo, pese a la gestión del exdirector de la ANT Juan Felipe Harman, cuyo enfoque apuntó a la entrega de predios ligados al narcotráfico a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para luego ser dejados en manos de comunidades campesinas, la llegada de Garrido a la ANT cambiaría el tono en la gestión de tierras en Colombia. Según la información suministrada desde la nueva dirección de la entidad, Garrido se concentrará en el acceso, la formalización y la seguridad jurídica sobre la propiedad.

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Lina María Garrido - Abelardo de la Espriella
Lina María Garrido quedó como la directora de la ANT en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae - REUTERS

“De parte de la Agencia Nacional de Tierras esperen carácter, transparencia y gestión. Vamos a limpiar la casa de tanta corrupción y llevar justicia real a nuestros campesinos; ese es el sueño que ha querido el presidente Abelardo de la Espriella: convertir a Colombia en un país de propietarios. Los campesinos van a estar en el primer renglón de nuestra tarea y hoy más que nunca estamos firmes por la patria”, sostuvo la funcionaria en su primer mensaje tras asumir el cargo.

Por ende, entre los principales desafíos para Garrido están la modernización del régimen agrario, la construcción de un Código Agrario Único, una legislación especial para la Orinoquía y una reforma al sistema de reparación de tierras que operó durante la administración anterior.

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De su lado, la nueva directora insistió en la prioridad de “trabajar de la mano del campesinado, pues se fortalece la productividad rural y se dignifican las condiciones de vida de las comunidades rurales”.

Bajo su dirección, la ANT buscará consolidar una política pública que responda a las necesidades históricas de las familias campesinas y comunidades étnicas, con el objetivo de garantizar justicia y equidad en el campo colombiano, informaron desde la entidad.

Harman fue un abanderado de la entrega de tierras a los campesinos durante su gestión - crédito Presidencia
Harman fue un abanderado de la entrega de tierras a los campesinos durante su gestión - crédito Presidencia

La trayectoria técnica de Lina María Garrido

Garrido nació en 1987 y cuenta con dos especializaciones: una en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana y otra en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

Su experiencia política incluye haber sido concejal de Arauca entre 2015 y 2019 y representante a la Cámara para el periodo 2022-2026, donde ocupó cargos como segunda vicepresidenta de la Cámara y vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

Durante su paso por el Congreso, Garrido promovió iniciativas como la condonación de comparendos de tránsito bajo condiciones pedagógicas y participó en debates enfocados en la representación y defensa de los derechos de las mujeres.

Lina María Garrido - crédito suministrada
Lina María Garrido - crédito suministrada

“Doy gracias a Dios y al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a quien admiro profundamente, que desde el primer momento que lo vi y dijo que quería ser presidente, me monté en este bus. Confío en esta causa y en su proyecto político. Soy una hija de Arauca y estoy aquí por mérito, gallardía y el valor de defender a nuestra patria”, afirmó la directora.

La Agencia Nacional de Tierras fue creada en como parte crucial de la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y tiene la responsabilidad de materializar los objetivos de la Reforma Rural Integral.

Entre las tareas que asume la nueva directora se encuentran la gestión sobre baldíos de la Nación, la formalización y el acceso a tierras, procedimientos agrarios, catastro multipropósito, comunidades étnicas y el ordenamiento social de la propiedad.

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