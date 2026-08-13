Gustavo Petro reaccionó al anuncio del secretario de Guerra de EE.UU. sobre presencia militar en Colombia: “Vengan a matar colombianos”

El expresidente de la República expresó su rechazo a lo que sería una intervención extranjera en el país - crédito Imagen ilustrativa Infobae

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A través de su perfil de X, desde el cual empezó a hacer oposición a su sucesor, Abelardo de la Espriella, el expresidente de la República Gustavo Petro rechazó que el Ejecutivo pueda habilitar por sí solo operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en Colombia y sostuvo que cualquier autorización para el ingreso de fuerzas extranjeras depende del Senado o, en receso, del Consejo de Estado.

La respuesta del exmandatario se conoció después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó a Washington a actuar en suelo colombiano “para combatir el terrorismo”; lo anterior, en el acto de adhesión del país como parte de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (ACCC, por sus siglas en inglés), siendo el miembro 19.

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El presidente Gustavo Petro le salió al paso a las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre la presencia militar de EE. UU. en Colombia - crédito @petrogustavo/X

“Quien autoriza no es el presidente según la constitución, quien autoriza es el senado de la república y en su defecto el Consejo de Estado”, expresó el ex jefe de Estado, que, acto seguido, indicó que la cooperación contra el narcotráfico no equivale a permitir acciones armadas extranjeras en territorio colombiano, como lo habría autorizado el presidente a través de su ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.

“Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que los Estados Unidos, por eso no me niego a la colaboración de lucha mundial contra el narco y otras formas de crimen internacional que no se pueden superar sino en común con muchos países del mundo, pero eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos”, denunció el exgobernante, en su quinto día fuera del palacio presidencial.

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Petro cuestionó la base legal de una eventual autorización militar

Aunque Hegseth presentó el anuncio como un paso ya acordado entre ambos gobiernos, sus afirmaciones desataron toda una tormenta política en el país; justo cuando la prioridad es atender la emergencia derivada del fuerte terremoto vivido por el país en la jornada del 10 de agosto, que ya deja al menos 265 muertos y 3.494 heridos, además de cuantiosas pérdidas materiales. En especial, reacciones de la oposición.

“A del recién inaugurado presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para eliminar a los terroristas y a las redes de terror”, dijo el funcionario estadounidense, que valoró la intención de la administración entrante de sumarse a esta iniciativa.

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Y es que como era de esperarse, la declaración causó un punto de fricción inmediato sobre qué organismo puede conceder ese permiso y bajo qué procedimiento. Al respecto, Petro respondió que la Constitución no entrega esa facultad al presidente y que el trámite corresponde al Congreso o, en determinadas circunstancias, al Consejo de Estado, el encargado de resolver lo que sería un dilema jurídico.

Con ello, Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, reforzó esa misma lectura con una enumeración de requisitos institucionales. “Debo recordarle al presidente Abelardo De la Espriella y al gobierno de los Estados Unidos que las operaciones militares conjuntas en territorio colombiano requieren el cumplimiento de los siguientes requisitos constitucionales”, señaló el extitular de la cartera.

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