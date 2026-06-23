Colombia

Juan José Lafaurie se despachó contra la izquierda y agitó el debate tras los comicios en Colombia: “Hicieron fraude, no les alcanzó”

El hijo de la excongresista María Fernanda Cabal se sumó a los sectores que denuncian presuntas irregularidades en la jornada electoral, al tiempo que reclamó acciones contundentes en materia de seguridad y combate al crimen organizado

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Juan José Lafaurie
Juan José Lafaurie pidió un gobierno implacable y denunció supuesto fraude - crédito juanjoselafaurie/Instagram

El clima político en Colombia continúa tensionado tras las recientes elecciones presidenciales del domingo 21 de junio de 2026, donde el abogado y aspirante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se convirtió en el nuevo presidente electo tras obtener 12.959.542 (49,66%), dejando en segundo lugar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que obtuvo 12.708.712 (48,70%).

El resultado ha generado múltiples reacciones, entre ellas la del abogado Juan José Lafaurie, hijo de la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien expresó sus opiniones en la red social X.

En un trino publicado este lunes 22 de junio de 2026, Lafaurie manifestó: “Necesitamos un gobierno que destruya sin contemplaciones a la guerrilla y al narcotráfico”.

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El pronunciamiento del joven dirigente incluyó una reflexión sobre el futuro del escenario político. “Solo así sabremos cuál es el verdadero tamaño electoral de los zurdos en 2030”, sentenció, aludiendo a la capacidad de las fuerzas de izquierda para mantenerse vigentes en próximos comicios si el contexto de seguridad cambia radicalmente.

Juan José Lafaurie pidió mano dura contra guerrilla y narcotráfico - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie pidió mano dura contra guerrilla y narcotráfico - crédito @LafaurieCabal/X

Lafaurie, quien ha defendido posturas conservadoras y ha sido crítico con proyectos progresistas, también cuestionó la transparencia del proceso electoral. En sus palabras, “hicieron fraude. No les alcanzó”, haciendo alusión al número de votantes que obtuvo el candidato de la izquierda Iván Cepeda.

Esta afirmación se sumó a las denuncias sin pruebas formales presentadas por sectores afines al uribismo, que han puesto en duda algunos aspectos de la jornada electoral.

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Estos fueron los otros trinos de Lafaurie después de conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella

En sus publicaciones, Juan José Lafaurie aseguró: “El fraude que intentaron hacer es monumental! No les alcanzó. No puede quedar impune”.

El joven jurista insistió en la necesidad de investigar cualquier irregularidad y recalcó que los responsables deben rendir cuentas.

Juan José Lafaurie denunció intento de fraude y exigió sanciones tras elecciones - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie denunció intento de fraude y exigió sanciones tras elecciones - crédito @LafaurieCabal/X

En otro de sus trinos, Lafaurie señaló: “El gran perdedor hoy es el partido que desconoció su electorado y se movió al centro”. Con esta afirmación, cuestionó la estrategia de agrupaciones políticas que, en su opinión, abandonaron posiciones tradicionales para buscar consensos más amplios.

El tono de las publicaciones subió de nivel cuando Lafaurie escribió: “No vamos a permitir que el drogadicto nos robe!!”.

Juan José Lafaurie cuestionó estrategia de agrupaciones que abandonaron posturas tradicionales - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie cuestionó estrategia de agrupaciones que abandonaron posturas tradicionales - crédito @LafaurieCabal/X

En otro de sus pronunciamientos, acusó al Gobierno Petro de utilizar recursos estatales para influir en los comicios, aludiendo: “Con la plata del Estado, con más de 300 mil hectáreas de coca, con toda la maquinaria burocrática y el aparato político a su servicio. Además, con el voto fusil arriba. Y aun así, no pudieron”.

Juan José Lafaurie elevó críticas y denunció supuesta intervención oficialista en comicios - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie elevó críticas y denunció supuesta intervención oficialista en comicios - crédito @LafaurieCabal/X

Finalmente, el hijo de la exsenadora Cabal lanzó una advertencia: “Y los que quieran salir a reventar el país… no habrá impunidad en un gobierno de derecha! Están advertidos!!”.

Estas palabras, que circularon ampliamente, reflejaron el clima de confrontación y polarización que predomina en diferentes sectores políticos tras las elecciones.

Juan José Lafaurie lanzó mensaje de advertencia tras elecciones y profundizó la polarización - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie lanzó mensaje de advertencia tras elecciones y profundizó la polarización - crédito @LafaurieCabal/X

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