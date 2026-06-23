La Fiscalía fijó para el 24 de julio la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez, sobre su presunto papel en las masacres del Aro y La Granja

Una audiencia servirá para informarle, a través de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, su vinculación a un expediente por matanzas en Antioquia ocurridas en los años noventa - crédito Juan David Duque / Reuters

La citación a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez quedó fijada para el 24 de julio de 2026 por decisión de la Fiscalía General de la Nación, en una investigación por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en la década de 1990.

La Fiscalía citó al exmandatario para notificarle durante la audiencia, por medio de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, su vinculación a la investigación por esas masacres.

Según Radio Nacional de Colombia, la diligencia corresponde a los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado; además, el expediente también incluye otros hechos relacionados con el caso.

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La citación fue confirmada por la Fiscalía.

¿Qué investiga la Fiscalía en este caso?

La investigación avanza por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

La diligencia fue programada para el 24 de julio y busca notificarle su incorporación formal a una investigación por hechos ocurridos en Ituango, Antioquia, durante la década de 1990 - crédito Carlos Ortega / EFE

Se relacionó la actuación judicial con la presunta conformación y actuación de grupos paramilitares en Antioquia. La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal por hechos de violencia relacionados con la conformación de un grupo paramilitar.

Los hechos en el municipio de San Roque y en las masacres cometidas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango; históricamente, estas masacres ocurrieron entre 1996 y 1997 en el municipio de Ituango; hechos investigados corresponden al periodo en que Uribe ocupó la Gobernación de Antioquia.

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La respuesta del expresidente Uribe

Uribe publicó en cuenta en X: “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó”.

La comparecencia fue definida para el 24 de julio y, según los reportes, la funcionaria le comunicará formalmente su incorporación a un proceso por episodios de violencia en Antioquia - crédito captura de pantalla @AlvaroUribeVel

En la misma publicación, añadió: “El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello”. El expresidente presentó la diligencia como una decisión que, a su juicio, repite actuaciones judiciales irregulares.