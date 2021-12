“Las diferencias económicas que pueden surgir entre los clubes no puede afectar los derechos de los jugadores”: Acolfutpro

Este martes 30 de noviembre, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se pronunció públicamente para referirse a la investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra 16 clubes del fútbol profesional colombiano, así como contra la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Argumentando la violación de la libre competencia, Acolfutpro indicó que este asunto también es tomado en cuenta en el mercado laboral. De acuerdo con Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria y Comercio y apoderado de Acolfutpro, en este caso, en la transferencia de deportistas se registraron conductas entre clubes, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) relacionadas con prácticas restrictivas de la competencia.

Listas negras que incluyen jugadores que no pueden ser contratados por otros clubes hacen parte de las pruebas documentales de Acolfutpro para explicar cómo hay jugadores que en el rentado local son sujetos a acuerdos para no contratar o ser contratados y que además, renuncien a su vinculación durante su último año de contrato. Sin embargo, la agremiación indicó que hay casos recurrentes que se convirtieron en una práctica anticompetitiva:

Nos preocupa otra práctica, los estatutos y reglamentos, porque ahí se constituyen prácticas anticompetitivas en especial en materia de acuerdos. Cada club debe tomar su decisión en forma autónoma. Es legal que cada club pida a sus jugadores que los cedan, lo que no es legal es que cada club pida lo mismo. Además, las diferencias económicas que pueden surgir entre los clubes no pueden afectar los derechos de los jugadores y que se vean afectados por eso, llevándolos a que por esas disputas no puedan estar en el mercado