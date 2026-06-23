China envió mensaje al nuevo Gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella y ofreció continuar la cooperación bilateral

El Gobierno de China expresó su disposición a trabajar con la administración entrante encabezada por Abelardo de la Espriella, destacando su interés en preservar y fortalecer la relación bilateral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno de China expresó su disposición a trabajar con la próxima administración colombiana encabezada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en un mensaje que refleja el interés de Pekín por preservar y fortalecer los vínculos bilaterales construidos durante los últimos años.

El pronunciamiento se produce en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la política exterior de Colombia tras las elecciones presidenciales, especialmente después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara que priorizará la relación con Estados Unidos, el principal rival geopolítico de China en la disputa por la influencia económica y estratégica global

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La reacción china llegó un día después de la ajustada victoria electoral de De la Espriella frente al senador Iván Cepeda.

Con el 99,99% de las mesas escrutadas, el presidente electo obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66% del total, mientras que Cepeda alcanzó 12,7 millones de sufragios, correspondientes al 48,70%.

La estrecha diferencia configuró un escenario de transición política que también tendrá repercusiones en el ámbito internacional.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, felicitó a Colombia por la realización de la segunda vuelta presidencial y destacó la voluntad de su gobierno de continuar impulsando la cooperación entre ambas naciones.

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El mensaje fue replicado por el embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang, a través de su cuenta oficial en la red social X - crédito @zhu_jingyang/X

“China está dispuesta a trabajar con el nuevo Gobierno colombiano para promover el desarrollo continuo de las relaciones bilaterales”, señaló el vocero, quien además afirmó que Pekín ha observado históricamente su relación con Colombia desde una perspectiva “estratégica y de largo plazo”.

Las declaraciones evidencian el interés del gigante asiático por mantener la influencia alcanzada en Colombia durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, periodo en el que se registró uno de los mayores acercamientos diplomáticos y económicos entre ambos países.

Uno de los hitos más importantes de esa aproximación fue la adhesión formal de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida internacionalmente como la Nueva Ruta de la Seda.

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Este programa, impulsado por China desde 2013, busca expandir su red global de infraestructura, comercio e inversión mediante alianzas estratégicas con decenas de países.

La decisión adoptada por la administración Petro fue interpretada por distintos sectores como un cambio significativo en la política exterior colombiana, tradicionalmente orientada hacia Estados Unidos.

Además, generó inquietud entre empresarios y líderes políticos estadounidenses, quienes observaron con cautela el creciente protagonismo chino en la región.

Con el 99,99% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial con cerca de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66% del total, frente a los 12,7 millones obtenidos por el senador Iván Cepeda - crédito Iván Valencia/AP

La transición presidencial en Colombia ocurre, además, en un contexto de creciente competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, las dos mayores potencias económicas y militares del mundo. América Latina se ha convertido en uno de los escenarios donde ambas naciones buscan ampliar su influencia política y comercial.

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En ese panorama, el rumbo que adopte la política exterior colombiana será observado con especial atención tanto en Washington como en Pekín.

Sin embargo, las declaraciones previas de Abelardo de la Espriella apuntan a que su administración priorizará el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos.

En una entrevista concedida en agosto del año pasado, el hoy presidente electo aseguró que la relación con Washington ocupará un lugar central dentro de su agenda internacional.

“Estados Unidos es nuestro aliado comercial más importante y nuestro principal aliado en materia militar”, afirmó entonces.

Esa postura parece estar en sintonía con las reacciones registradas tras conocerse los resultados electorales. El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó públicamente a De la Espriella por su victoria y expresó optimismo sobre el futuro de la relación bilateral.

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Trump aseguró que el mandatario electo será “un gran presidente” y afirmó que las relaciones entre ambos países serán “mucho mejores” que durante el gobierno de Gustavo Petro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a Abelardo de la Espriella tras su victoria electoral y expresó optimismo sobre el futuro de la relación bilateral - crédito Jonathan Ernst/Reuters

El mandatario estadounidense también reveló haber sostenido una conversación telefónica con De la Espriella la noche posterior a la elección, durante la cual el presidente electo le habría agradecido el respaldo manifestado durante la campaña.

Las señales enviadas desde Washington contrastan con la cautela expresada por China, aunque ambas potencias coinciden en la importancia estratégica que representa Colombia dentro del escenario regional.