Atraco masivo en bus intermunicipal en Bogotá

A través de la sección ‘el ojo de la noche’, el noticiero del Canal Caracol informó acerca de un robo masivo que se vivió sobre las 10:30 de la noche, del pasado martes, en la avenida Ciudad de Cali con calle 13 de Bogotá. En aquella zona, ubicada en el noroccidente de la capital, de acuerdo con lo que contaron víctimas y testigos, un bus se movilizaba con destino a Funza cuando, de repente, fue abordado por criminales que hostigaron a los pasajeros para quitarles sus pertenencias con armas de fuego.

A esa hora, cuenta el noticiero, dos hombres se subieron al bus simulando ser pasajeros. Pagaron sus respectivos tiquetes y se adentraron en el automotor. Llegando a la zona mencionada previamente, los dos señalados ladrones sacaron sus armas de fuego y, uno a uno, robaron a los pasajeros. “A tres personas les alcanzaron a pegar. A un muchacho le pegaron en la cabeza, a una señora le pegaron en el brazo porque no soltaban los celulares”, dijo una de las víctimas que otorgó su testimonio a Blu Radio. Los atracadores se llevaron consigo dinero en efectivo, celulares, bolsos, maletas y hasta los recipientes en los que algunos de los ciudadanos solían llevar sus almuerzos.

Luego de cumplir con su cometido, los dos hombres se bajaron del bus, cruzaron la avenida, y huyeron en unas motos que los estaban esperando. Según se sabe, las motos venían siguiendo al bus para estar al pendiente de sus cómplices.

De acuerdo con lo que contaron las víctimas del robo, llamaron a la Policía para que fueran a atender el caso, sin embargo, los uniformados nunca llegaron, por lo que los ciudadanos tuvieron que irse del lugar sin la posibilidad de interponer la denuncia inmediatamente.

Para el noticiero de CityTv, testigos hablaron de lo que pudieron ver. Relataron que los ladrones, aproximadamente, se habían llevado unos doce celulares. Así mismo, confirmó que sí le habían pegado a tes pasajeros. Los hombres, contó el informativo, huyeron en las motos con dirección al centro de Bogotá. Ante la situación, periodistas de CityNoticias consultaron a otros conductores de medios de transporte como este para saber sobre su perspectiva respeto al tema de la inseguridad.

“Después de las 7 p.m. ya no se puede salir, porque llegan con armas de fuego a robarlo a uno. No les importa si pegan un balazo. La semana pasada que pasé por acá me atracaron, se subieron dos personas con armas de fuego”, contó uno de ellos. De acuerdo con lo que detalló, los ladrones aprovechan los trancones que se forman en la calle 80 para subirse a los buses a robar.

“Fueron dos tipos armados, se subieron y robaron celulares, le pegaron a tres pasajeros, nosotros íbamos de Bogotá a Funza y se bajaron y los estaba esperando una moto en dirección hacia Bogotá (...) al conductor le robaron todo el producido y por fortuna no pasó a mayores, a ninguno de los pasajeros”, relató uno de los pasajeros, en testimonios recogidos por W Radio.

Esta noticia se dio a conocer luego de reportar el robo que se presentó en un bus perteneciente al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el pasado lunes 29 de noviembre, sobre la carrera 68. La modalidad, en esta caso, fue similar: dos hombres armados intimidaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

El diario El Tiempo detalló que este robo no es único en la zona, por el contario, se ha comenzado a hacer más común. En ese recorrido, de hecho, los pasajeros le advirtieron al chofer que por esa zona estaban robando mucho, por lo que le pidieron ser cuidadoso.





