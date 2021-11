Policía atacado con machete en manifestaciones de Bogotá se encuentra en delicado estado de salud

Imagen de referencia. Bogotá, 28 de Mayo de 2021. Miles de personas salen a las calles en una nueva jornada de movilización para conmemorar un mes del paro nacional. Lugar: Portal Américas. (Colprensa - Camila Díaz)

Durante la madrugada de este lunes 29 de noviembre se presentó un ataque contra dos uniformados de la Policía Nacional, en medio de enfrentamientos contra los miembros de la denominada Primera Línea, en el sector de Chicalá, ubicado al sur de la capital colombiana. Los oficiales fueron identificados como Miguel Ángel Monzón Rojas y Julián Andrés Rodríguez Wilches, quienes fueron trasladados al Hospital de la Policía.

Pues bien, en las últimas horas la Policía de Bogotá dio a conocer que uno de los patrulleros heridos se encuentra en delicado estado de salud. De acuerdo con lo informado por RCN Radio, el jefe del departamento quirúrgico del centro hospitalario, capitán John Alexander Guerrero, señaló que en el caso del patrullero Monzón Rojas las lesiones son de gravedad.

“El Patrullero Monzón Rojas sufrió heridas a nivel torácico de cinco centímetros. Le colocaron un tubo a nivel torácico para drenar todo el sangrado interno”, indicó el oficial en el medio radial, al mismo tiempo que el director de Sanidad de la Policía Nacional, general Manuel Vásquez, señaló que con los recientes uniformados heridos se completan más de 1.800 policías que han resultado afectados en el marco de los enfrentamientos, desde el pasado 28 abril.

Asimismo, Vásquez detalló que los oficiales fueron agredidos con bombas molotov, en el mencionado sector de la capital, que se ubica en cercanías al Portal Américas. Además, precisó que se han reportado robos por parte de vándalos a transeúntes y viviendas del sector.

Los recientes enfrentamientos entre los encapuchados y las autoridades se vienen presentado desde el pasado 21 de noviembre, cuando provocaron el cierre del mencionado portal de TransMilenio, así como el de las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86.

Reportes ciudadanos vía Twitter reclamaron a las autoridades por la extendida protesta social en este sector de la capital, que cumplió siete meses y que surgió durante las manifestaciones sociales del anterior paro nacional.

Algunos usuarios apelaron a la alcaldesa Claudia López para gestionar una solución que no involucre al Esmad en este tipo de eventos: “@ClaudiaLopez son 7 meses de protestas en el portal américas y ustedes han torturado, herido y desaparecido muchachos, la violencia cada vez es peor, ¿por qué no busca una solución no violenta a esta situación?”, como lo escribió Fabian Márquez (@famcrod91) en Twitter.

Aún no hay claridad con respecto a los móviles de esta situación que alteró la tranquilidad de los habitantes de este sector del suroccidente de la capital.

Reportes previos señalaron que las protestas estuvieron relacionadas con un caso de justicia por mano propia ocurrido en la localidad de Usme, que pronto escaló en una marcha que llegó al portal durante la noche.

Los eventos comenzaron en el Barrio El Porvenir, de la localidad de Bosa, y se extendieron hasta el Portal Las Américas, en la avenida Ciudad de Cali (localidad de Kennedy), al parecer, por una supuesta violación sexual a una joven menor de edad.

El victimario fue aprehendido pero los manifestantes indignados se tomaron las calles y destruyeron la red de semáforos dejando la zona llena de piedras en inmediaciones al portal.

Otras informaciones señalan que los disturbios estarían relacionados con marchas conmemorativas por el aniversario de la muerte de Dylan Cruz, joven que murió durante los abusos que cometió la Policía en los eventos del paro nacional en 2019.

